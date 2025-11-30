'Antifašizam se danas jasno mora odmaknuti od konotacija koje su u njega spremili komunisti nakon II. svjetskog rata'

Ne po mraku već usred bijela dana, točno u podne. Ne u crnom, već u odjeći svih boja. Ne zamaskirani i skrivenih lica već tako da se jasno vidi tko su. Ne u grupici od nekoliko desetaka već u dugim kolonama od njih nekoliko tisuća. Eto, tako su danas izgledali prizori iz četiriju hrvatskih gradova - Zagreba, Rijeke, Pule i Zadra - gdje su se mnogobrojni građani okupili kako bi sudjelovali u prosvjednim antifašističkim marševima u organizaciji inicijative Ujedinjeni protiv fašizma. Kako je pojasnila jedna od članica inicijative Ivona Grgurinović, povod maršu je povećana fašizacija našeg društva, netrpeljivost prema drugima i drugačijima, relativizacija ustaških zločina, kao i korištenje ustaškog pozdrava "za dom spremni" koji se ne tolerira samo na ulicama već i u državnim institucijama, poput Hrvatskog sabora. – Dok nam političari pozivaju tzv. investitore da kupuju naše prirodno bogatstvo po neviđenim popustima, dok nam inflacija divlja, trećina stanovništva bježi iz zemlje, a oni koji ostaju krpaju kraj s krajem, oni nam serviraju zločine pod herojstvo i patriotizam. Stoga smo mi ovdje da kažemo ne nasilju i strahu. Država koju želimo, država za koju su se naši preci borili, država je mira i blagostanja za svakoga tko u njoj živi. Mi smo ovdje da kažemo "da" ljubavi i razumijevanju. Skupili smo se da budemo podrška jedni drugima i glas razuma u nerazumna vremena. Pokažimo i sebi i drugima da nas, antifašista, ima, i uvijek će nas biti – poručili su organizatori prosvjeda u svom priopćenju, uz tvrdnju da je samo u zagrebačkom maršu sudjelovalo oko deset tisuća prosvjednika.