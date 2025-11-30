Naši Portali
NAPETO U ZADRU

FOTO/VIDEO Dvojica maskiranih s čamca zasula povorku crvenom bojom, policija privela jednog sudionika nereda

30.11.2025.
u 16:25

U jednom je trenutku došlo do naguravanja s policijom te je prema muškarcu koji je počeo razbijati čaše upotrijebljena sila

Prosvjedni marš pod sloganom "Ujedinjeni protiv fašizma" održao se danas u više hrvatskih gradova – Zagrebu, Rijeci, Zadru i Puli. Okupljanje je započelo točno u podne, a u Rijeci i Zadru zabilježeni su incidenti. U Zadru je skupina odjevena u crno već na samom početku povorke bacila boju na prosvjednike.

Na maršu je bla i SDP-ova Sabina Glasovac, koja je objavila fotografije nekoliko osoba na motornom čamcu. Hina piše kako ih je bilo dvoje. Bili su mskirani. Dok je kolona prolazila preko mosta, bacali bombice s crvenom bojom. Time se incidenti nisu završili – na ulazu u Grad skupina pripadnika navijačke skupine Tornado pokušala je zaustaviti povorku, no interventna policija ih je udaljila.

U jednom je trenutku došlo do naguravanja s policijom te je prema muškarcu koji je počeo razbijati čaše upotrijebljena sila. Kako navodi Zadarski list, on je priveden. Dolaskom na Kalelargu prosvjednike je dočekala i Udruga žena u Domovinskom ratu, koja se, prema pisanju lista, priključila kontraprosvjedu.
DE
Defensor
16:00 30.11.2025.

U Zagrebu primijećen jedan provokator s hrvatskom zastavom. Je li i taj priveden, zna li se išta?

VA
VanjaPlank
16:32 30.11.2025.

Ovo je bio jedan umjetnički performans gdje su umjetnici htjeli oslikati prostor u raznim bojama. Mogli bi reči konceptualna umjetnost. Umjetnost je slobodna i nesmije ju se zabranjivati. Može se propitivati ali nesmije zabranjivati ni umjetnika ni umjetnost. Tako da ne vidim šta bi represivni aparati tu imali posla

Avatar Točka na i
Točka na i
16:53 30.11.2025.

gledam naslove... "tisuće prosvjednika"... koliko je to ... 2, 3 ili 5btisuća jer sve snimke pokazuju samo grl o plan. ko da snima vučkov lnformer

Kupnja