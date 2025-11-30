FOTO/VIDEO Dvojica maskiranih s čamca zasula povorku crvenom bojom, policija privela jednog sudionika nereda

Prosvjedni marš pod sloganom "Ujedinjeni protiv fašizma" održao se danas u više hrvatskih gradova – Zagrebu, Rijeci, Zadru i Puli. Okupljanje je započelo točno u podne, a u Rijeci i Zadru zabilježeni su incidenti. U Zadru je skupina odjevena u crno već na samom početku povorke bacila boju na prosvjednike.

Na maršu je bla i SDP-ova Sabina Glasovac, koja je objavila fotografije nekoliko osoba na motornom čamcu. Hina piše kako ih je bilo dvoje. Bili su mskirani. Dok je kolona prolazila preko mosta, bacali bombice s crvenom bojom. Time se incidenti nisu završili – na ulazu u Grad skupina pripadnika navijačke skupine Tornado pokušala je zaustaviti povorku, no interventna policija ih je udaljila.

U jednom je trenutku došlo do naguravanja s policijom te je prema muškarcu koji je počeo razbijati čaše upotrijebljena sila. Kako navodi Zadarski list, on je priveden. Dolaskom na Kalelargu prosvjednike je dočekala i Udruga žena u Domovinskom ratu, koja se, prema pisanju lista, priključila kontraprosvjedu.