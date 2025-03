Grad u susjedstvu postao meka za kupnju nekretnina: Jeftinije, pristupačnije, atraktivno, Srbi već kupuju

Pronaći povoljnu nekretninu koja se može odmah i koristiti u današnje vrijeme gotovo je nemoguća misija, posebice u Hrvatskoj.

No, ponekad treba gledati i izvan granica, a one se pomiču do Trsta. Naime, nekadašnja meka za trgovce i kupnju, danas je turističko mjesto. Trgovina je i dalje prisutna, ali trgovina nekretninama. Ana Tozzi, osnivačica agencije za nekretnine u Trstu, za Bloomberg Adriju pojasnila je zašto je Trst atraktivan za kupce i to posebno iz Srbije.

– Udaljenost od Beograda je oko 650 kilometara, što je pristupačno. Trst ima i značajnu povijesnu povezanost sa Srbijom, koja datira još iz vremena Dositeja Obradovića. Osim toga, grad je odlično pozicioniran jer nudi pristup moru i plažama, ali i skijalištima u blizini. Također, treba spomenuti blizinu drugih važnih turističkih destinacija – Venecija je samo dva sata vožnje vlakom. Naposljetku, cijene nekretnina niže su nego u Srbiji – objašnjava Tozzi.

Dragana Pešić Lević, koja je u prosincu 2022. godine kupila stan u Trstu, podijelila je svoje iskustvo s Bloomberg Adrijom. – Cijena kvadrata u centru, u radijusu od dva kilometra od Trga ujedinjenja, kretala se između 1500 i 2000 eura, što je bilo znatno jeftinije u odnosu na Beograd. Danas su cijene porasle, ali mnogi stanovi zahtijevaju renoviranje – pojasnila je sugovornica koja ima moderno raspoređen stan od 60 kvadrata.

Ana Tozzi, na temelju podataka Porezne uprave i Udruge agenata za nekretnine FIAIP, navodi da su u drugoj polovici 2024. godine prosječne cijene kvadrata u Trstu oko 2000 eura, dok variraju ovisno o lokaciji. – U središnjim i prestižnijim zonama cijene stanova u dobrom stanju kreću se između 2500 i 3200 eura, dok luksuzni stanovi mogu doseći i do 4500 eura po kvadratu. U dijelovima poput San Đakoma i Setefontane još uvijek se mogu pronaći kvadrati po cijeni od 1700 do 1800 eura.

