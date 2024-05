Grad pokrenuo novi model prodaje zemljišta: 'Kad se sve zbroji, mladi će imati pravo do 80 posto popusta'

Grad Varaždin odustao je od prodaje građevinskog zemljišta u Gornjem Kućanu preko javne dražbe jer želi izbjeći - prekupce. Otvoreno je javno savjetovanje o prodaji građevinskog zemljišta u Varaždinskoj ulici u Gornjem Kućanu po povoljnijim uvjetima. "Ciljano želimo omogućiti mladim obiteljima koje ne žele živjeti u stanovima da na ovakav način dođu do zemljišta" rekao je gradonačelnik dr. sc. Neven Bosilj i dodao da je to tek početak takvog modela prodaje koji će se, ako se u savjetovanju pokaže prihvatljivim, nastaviti i na drugim lokacijama, poput Sajmišne ulice.

Grad Varaždin je proveo parceliranje pet gradilišta za individualnu izgradnju čija se vrijednost procjenjuje na 14 do 15.000 eura. Prema kriterijima za prodaju tih zemljišta, podnositelji zahtjeva koji nisu stariji od 40 godina i nemaju, kao ni njihovi bračni ili izvanbračni partneri, riješeno stambeno pitanje, imaju pravo na popust od 30 posto. Cijene padaju i ovisno o broju djece. Za prvo dijete dobiva se 15 posto, a za svako slijedeće dodatnih posto. Dijete poginulog branitelja iz Domovinskog rata može računati na dodatnih deset posto.

Popust dobivaju i oni s deficitarnim zanimanjima. Oni na vrhu liste, kad se sve zbroji, imat će pravo na 60 do 80 posto popusta, istaknuo je gradonačelnik Bosilj i naglasio da Grad ne želi prodavati zemljišta na javnim dražbama jer se javljaju prekupci. Ovakvim modelom nastoji se, rekao je, spriječiti preprodaja zemljišta te su pozvali sve zainteresirane da se uključe u javno savjetovanje i daju svoje prijedloge. U slučaju da kupci zemljišta neće graditi kuće i ako će parcele pokušati preprodati, morat će, objasnio je Bosilj, platiti punu cijenu.

Da je potražnja za stanovima ili građevinskim zemljištima u Varaždinu velika, govori i podatak da je do sada već podneseno oko 850 zahtjeva za POS-stanove u prvoj novoj zgradi u Ulici Ivana Nepomuka Petrovića. Predsjednik Gradskog vijeća Lovro Lukavečki istaknuo je da uz niska primanja i visoke cijene stanova mladi danas dolaze do kuća i stanova. "To je katastrofalna situacija u kojoj mi kao lokalna samouprava moramo intervenirati i uključiti se u proces rješavanja stambenog pitanja mladih" kazao je.

Provedena je anketa o tome koji su modeli priuštivog stanovanja prihvatljivi mlađim sugrađanima. No, i država se, dodao je Lukavečki, mora snažnije uključiti u rješavanje tih problema. Gradovi i općine pokušavaju na razne načine zadržati mlade obitelji ili potaknuti njihovo doseljavanje. Daju se razne subvencije za renoviranje, kupovinu ili izgradnju nekretnina. Grade se i stanovi preko projekta POS-a po cijenama od 1480 eura po četvornom metru. (Ivica Beti)

