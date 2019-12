Grabar-Kitarović: Pobijedit ću. Ja nudim zajedništvo, a Milanović podjele

Kolindi Grabar-Kitarović, predsjedničkoj kandidatkinji HDZ-a, postavili smo pitanja o taktici za drugi krug, Zoranu Milanoviću, kako kani pridobiti birače Miroslava Škore, o Milijanu Brkiću...

Pitali smo je i o njenim gafovima, a u intervjuu je ustvrdila da nije savršena predsjednica, ali da ima energije i sposobnosti voditi Hrvatsku. Kao poseban argument o tome kako je njen rad prepoznat u Europi i svijetu navela je riječi pape Franje koji ju je usporedio s generalicom, a za Hrvatsku rekao da je snažna zemlja.

“Doživjela sam to kao veliko priznanje za Hrvatsku i svoj rad i uspjehe u Europi i svijetu. Kada to kaže jedna tako mudra osoba i najvažniji moralni autoritet u svijetu, onda je jasno da se naši rezultati vide i prepoznaju. I to je još jedan pokazatelj kako trebamo vjerovati u sebe i vjerovati u Hrvatsku”, rekla je Kolinda Grabar-Kitarović.

U drugom krugu dočekao vas je Zoran Milanović kao relativni pobjednik prvog kruga izbora, a baš s njim kao tadašnjim premijerom imali ste najviše prijepora, je li vam nelagodna politička borba s Milanovićem?

Milanović nije moj program i neću o njemu razmišljati tijekom kampanje. Istina je da se on i ja razlikujemo kao političari i kao osobe. Pitanje izbora nije pitanje tko će biti predsjednik. Riječ je o smjeru u kojem će ići Hrvatska u sljedećih pet godina i dugoročno. Zato njegov ulazak u drugi krug, upravo suprotno, vidim kao jak poticaj i obvezu boriti se protiv loših politika koje on predstavlja i koje je provodio.

Ako ne pobijedite na predsjedničkim izborima, vidite li se i dalje u politici?

Kad smo kod izborne pobjede, ja se ne borim za funkciju, ne glasuje se za Kolindu, glasuje se za budućnost i bolju Hrvatsku. Glasuje se za vrijednosti i ideju jake Hrvatske. Vjerujem u pobjedu tih vrijednosti. Usmjerena sam u tom pravcu. Sigurna sam – i većina hrvatskih građana i birača. Pobijedit ću.

