Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 151
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JOŠ NIJE LOCIRAN

Vedran Pavlek više nije ni u Kazahstanu?

Saalbach: Zubčić, Kolega i Vidović ušli u drugu vožnju slaloma, Rodeš ispao
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
11.04.2026.
u 21:46

"U situaciji ako znate da se protiv vas vodi kazneni postupak ili naslućujete da bi se mogao voditi i želite odugovlačiti izručenje, onda je apsolutno jasno da ćete birati države koje nisu članice EU, jer postupak izručenja je složeniji i puno sporiji", rekao je Damir Primorac

Vedran Pavlek još uvijek nije lociran. Bivšem direktoru Skijaškog saveza za kojim je raspisana tjeralica gubi se svaki trag nakon što je iz Turske otišao za Kazahstan, ali istražitelji su uvjereni kako je napustio i tu državu, prenosi Dnevnik. hr. Podsjetimo, u Hrvatskoj ga čeka istražni zatvor, a za njim je raspisan i Europski uhidbeni nalog te međunarodna tjeralica. Interpol je alarmirao Tursku, gdje se čekalo da nadležni sud izda nalog da Pavleka po tjeralici uhiti policija. Međutim, donedavni glavni operativac Skijaškog saveza napustio je Istanbul prije toga. 

"U situaciji ako znate da se protiv vas vodi kazneni postupak ili naslućujete da bi se mogao voditi i želite odugovlačiti izručenje, onda je apsolutno jasno da ćete birati države koje nisu članice EU, jer postupak izručenja je složeniji i puno sporiji nego kada je u pitanju država članica EU", izjavio je odvjetnik Damir Primorac. "Ako se odluči sam vratiti, onda se zna kakva je procedura budući da je određen istražni zatvor i izdana je tjeralica. On bi zasigurno jedno vrijeme trebao boraviti u Remetincu. S druge strane, postoji mogućnost taktiziranja i to je poznato iz nekih ranijih predmeta. Eventualno se čeka da budu ispitani svi svjedoci i u tom slučaju otpada jedan od istražnozatvorskih razloga, a to je mogućnost utjecaja na svjedoke", dodao je. 

Naime, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je krajem ožujka na Uskokov prijedlog jednomjesečni istražni zatvor za bivšeg predsjednika Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) Vedrana Pavleka i još četvero od ukupno šestero osumnjičenih za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz HSS-a. Kako se doznaje na sudu, Pavleku je određen istražni zatvor zbog bijega, potom zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
Ključne riječi
Hrvatski skijaški savez USKOK Vedran Pavlek

Komentara 2

Pogledaj Sve
HrvatskiZmaj
HrvatskiZmaj
22:12 11.04.2026.

Kolika je nagrada za prijavljivanje?

PR
prajdali100
22:11 11.04.2026.

Jadan čovjek da nije negdje zalutao ? Brinem se.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

