Zanimljiva rasprava otkrila što susjedi misle o Hrvatskoj: '14 dana u mobilnoj kućici platili smo 1300 eura'

Što se tiče turističke sezone u Hrvatskoj, dosad smo imali 9 milijuna i 650 tisuća dolazaka i 42 milijuna noćenja. Kada se usporedi 15. srpnja ove godine s istim danom prošle, to iznosi 2 posto više u dolascima i u noćenjima. Prednjači, po dolascima i noćenjima, Istarska županija, potom Splitsko-dalmatinska te Primorsko-goranska, a bilježimo i napredak u posjetima koji se odnose na kontinentalne županije. Među stranim turistima i dalje je najviše gostiju iz Njemačke, potom iz Slovenije, Austrije i Poljske. Hrvatskim autocestama prošlo je čak 49 milijuna vozila, što je 5 posto više nego lani, naplaćeno je 11 posto više cestarina, a u zračnim lukama bilo je 11 posto više putnika. Sve to upućuje na zaključak da bi ova turistička sezona trebala biti na razini rekordne prošle godine, možda čak i bolja. U zemlji je, prema eVisitoru, svakodnevno po milijun turista. Ministar turizma Tonči Glavina prije nekoliko je dana otkrio kako je sezona od početka godine bolja dva posto mjereno i brojem turista i brojem noćenja nego lani u tom razdoblju. Podsjetio je i da je broj noćenja u Hrvatskoj od 2016. do lani porastao 20 posto, broj gostiju 31, a prihodi od turizma za 31 posto, ali nije otkrio kako protječe sam srpanj.

A naši susjedi Slovenci, prednječe među hrvatskim gostima. Na Redditu se među Slovencima povela jedna zanimljiva rasprava. 'Godišnji odmor Grčka, Turska, Italija vs Hrvatska', je naziv statusa koji je osvanuo uz objašnjenje: "U posljednje vrijeme stalno slušam kako su, primjerice, Italija, Grčka, Turska,... navodno jeftiniji od Hrvatske. Teško mi je povjerovati kako ste došli do tih navodno povoljnih cijena, jer osobno ne nalazim te fantastične ponude. U nastavku vam dajem pregled ovogodišnjeg odmora na Pagu za 7 noći, obitelj od 2 odrasle osobe i 4-godišnje dijete: Apartman: 900€ Gorivo: 50€ Trajekt: 2 × 26€ = 52€ Kupljena hrana za ponijeti: 100€ Dodatno potrošeno: 150€ 1x večera: 51€ (pizza, punjeni lignji, carbonara + piće) Dakle, ukupno oko 1300€. Molim vas uzmite u obzir da smo obitelj s djetetom, tako da opcije s ruksacima, gdje su avionske karte po 100€, otpadaju, te da ne želimo biti u odmaralištu, već imati više privatnosti u spomenutim smještajima. Na vama je red".

I naravno da su se mnogi građani uhvatili i pokrenuli raspravu. "Ovdje je pitanje vrlo zanimljivo postavljeno. Izračunali ste proračun za odmor (s čime nema ništa loše), ali pitanje je što želite od odmora jer, recimo, čak i kuhanje oduzima vrijeme i brigu, a ja to ne želim. Primjerice, Palma nudi Rodos za 2000 € za 7 dana iz Ljubljane, all inclusive za 2 odrasle osobe i 1 dijete od 4 godine. Ako gledamo strogo brojke, to je skuplje. Međutim, kod all inclusive aranžmana mogu jesti i piti u neograničenim količinama, ne moram se voziti pola dana po cesti, ne moram kuhati, ne moram ići u nabavku, itd. Za mene je to ugodniji odmor nego vaš", "Gledam isto Rabac, također 2000€ all inclusive, ali se moram voziti automobilom do tamo, dok za Grčku imam let uključen u cijenu. Ali da, teško je raditi izravne usporedbe jer svatko ima svoje preferencije", samo se neki od komentara.

"Kao prvo, najvjerojatnije ste dobili vrlo povoljnu cijenu s obzirom na sve okolnosti. Međutim, iz vašeg opisa se vidi da ste bili na niskom budžetu i samostalni, s obzirom da ste očito u 8 dana jeli samo jednom vani (nema ništa loše u tome, da ne bude zabune). Stvar je u tome da je u Hrvatskoj skupo jesti vani, posebno s obzirom na kvalitetu koju dobijete. Zatim se postavlja pitanje kakav odmor želite imati... Je li odmor istraživanje novih krajeva, obilazak znamenitosti ili pak ležanje na plaži 12 sati dnevno? S obzirom na to da ste obitelj s malim djetetom (pretpostavljam) i da ste izabrali Pag, čini se da je vaš izbor bio 12 sati plaže", stoji u jednom komentaru.

"Posljednjih 10 godina uglavnom odlazim na more u Grčku i Italiju. Nemam točnih izračuna vezanih uz godišnji odmor. Konačni iznos odmora uvijek malo odstupa, jer također uvelike ovisi o tome koliko je određeno područje turistički razvijeno ili nerazvijeno (vrijedi jednako za Hrvatsku, Italiju i Grčku). Općenito bih se usudio tvrditi da za isti novac i jednaku razinu odmora u Italiji i Grčkoj mogu priuštiti večeru i ručak u restoranima. Osim toga, smatram da imaju mnogo boljih plaža (bolje pristupačnih, pješačkih itd.) u neusporedivo boljem odnosu s turistima. I kad stavim na vagu, za isti novac radije idem negdje drugdje nego u Hrvatsku. Za usporedbu, pizza margherita u Napulju košta 6 eura, u Lecceu 8 eura, a u Rovinju 11 eura (restorani koji su po kvaliteti usporedivi). Iz toga možete zaključiti o razlikama u cijenama", stoji u komentaru drugog korisnika.

"Prije korone i inflacije te razlike u cijenama bile su mnogo očitije. Ove godine sam primijetio da je i u Italiji postalo malo skuplje u odnosu na prošlu godinu. S obzirom na ukupnu cijenu ne bih mogao uspoređivati, jer očito imamo drugačije prioritete (mi idemo svaki dan vani jesti, plaćamo ulaznice i druge stvari), ali prošle godine sam u Italiji dobio apartman s privatnim bazenom za 1120€ za 14 dana" objavio je još jedan korisnik. "Prema vašem opisu, dobili ste apartman vrlo jeftino. Kakav je apartman, to je druga priča. Ja više ne idem u takve zapuštene apartmane. Ne zato što ne bi bili dovoljno dobri za mene - da ne bude zabune, i ja sam putovao i spavao u pravim rupama i hostelima - samo što ne želim više dati nekome tisuću eura da tjedan dana spavam u rupi, na pokvarenom madracu, s WC-om za koji se bojiš da će se prevrnuti, s kuhinjom u kojoj tri sata kuhaš špagete... To više ne radim, a kad želiš malo bolje, odnosno barem pristojno, cijena je suluda. Prošle godine smo u Tučepima platili 1500 eura za apartman na tjedan dana. I nije bio ništa posebno. Ove godine nismo išli na more, a sljedeće godine ćemo, kao što je netko napisao, radije malo u Italiju i neke druge krajeve. Budući da općenito ne volim more u vrhuncu sezone, draže mi je ići negdje ujesen. Što se tiče cijena, i Slovenija je ponegdje preskupa. Jednostavno svugdje uzimaju novac gdje mogu i gdje postoji potražnja, svatko bi", napisao je drugi.

"Dvije osobe u tjednu u Grčkoj izvan sezone, doručak u hotelu, unajmljen skuter, svi ostali obroci u restoranima - 1300€ izvan sezone. U sezoni dođemo negdje do 2000€. Ovisi i o samoj lokaciji. Otkad su Hrvati podigli cijene, više me ne vide, osim za neki vikend koji me obično košta koliko i pola odmora u Grčkoj", "Vjerojatno ste primijetili kakvu vrstu odmora birate, sve od kuće, bez dodatnih aktivnosti. Cijena apartmana s prijevozom u Hrvatskoj vjerojatno bi bila usporediva s inozemstvom, prvenstveno zbog prijevoza. Apartmani u inozemstvu, ako želite ono što dobijete, takve su cijene. U Hrvatskoj možete dobiti lijepu situaciju, pogotovo ako godinama idete negdje, ali uglavnom su takvi apartmani dosta jeftiniji".

"Mi smo ove godine 14 dana u mobilnoj kućici u Hrvatskoj platili 1300 (uz osiguranje otkaza) + hrana, piće, ručkovi vani, sladoledi još oko 1000. 2 odrasle osobe, 3 djece (10-11 godina). S tim da je prednost što bez problema pošaljem djecu do mobilne kućice, u trgovinu, na igralište i znam da će biti u redu. U Italiji ili Francuskoj u kampu ne znam bih li se to usudila", "Grčka je bila jeftina, sad više nije. Pivo oko 5-6€, večera za dvoje oko 50-60€, trgovine iste cijene kao u Hrvatskoj", "Uspoređivati plaže bez hlada u Grčkoj s plažama u Hrvatskoj? Nadam se da se šalite, jer Hrvatska nije samo Istra i Krk. Sretan sam što idete drugdje. Ja znam da nakon ovogodišnjih iskustava ne idem (do sada sam bio u Grčkoj nekoliko puta, Španjolskoj, Italiji, Turskoj, Albaniji, Crnoj Gori i došao sam do toga da kući dolazim umoran na kraju odmora), nizali su se komntari naših susjeda.

Podsjetimo, kako je pisao Večernji list drugima po brojnosti inozemnim gostima, našim susjedima Slovencima, Hrvatska i u 2025. ostaje apsolutni broj jedan. Online istraživanje slovenskog Instituta za istraživanje tržišta i medija Mediana, provedeno prije nekoliko dana, pokazalo je da 71 posto ispitanika planira ići na odmor ili ljetovanje, od čega je gotovo petina već uplatila za svoj odmor, četvrtina se još premišlja kamo će, a više od polovice nema nikakve dvojbe – njihovo ljetno odredište bit će Hrvatska. U tom slučaju ne konkurira čak ni Slovenija, koja je po popularnosti na drugom mjestu, a ove je godine bira tek svaki deset slovenski građanin. Među popularnijim stranim destinacijama tradicionalno se ističu Grčka i Italija, dok se nešto više od desetine anketiranih Slovenaca izjasnilo da putuje "nekamo drugamo", što upućuje na raznolikost interesa i moguće egzotičnije izbore. – Rezultati istraživanja potvrđuju dugogodišnju privrženost slovenskih gostiju Hrvatskoj.