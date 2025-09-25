Gordana Kovačević podnijela ostavku, na čelnu poziciju Ericssona Nikole Tesle dolazi Siniša Krajnović

Gordana Kovačević podnijela je ostavku na funkciju predsjednice Uprave ENT-a nakon gotovo 21 godine na čelu kompanije. Ostavka stupa na snagu 1. studenog 2025, javljaju iz Ericssona Nikole Tesle .

“Gordana Kovačević obnaša dužnost čelne osobe ENT-a od 2005. godine, ostavljajući dubok trag u razvoju kompanije, industrije i šire zajednice. Uspješno je provela restrukturiranje organizacije, internacionalizaciju i digitalnu transformaciju poslovanja. Aktivno sudjeluje u radu akademskih i gospodarskih institucija te predsjeda Gospodarskim savjetom Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je brojnih domaćih i međunarodnih visokih priznanja i nagrada te državnih odlikovanja”, navodi se u priopćenju za medije.

Iz kompanije ističu da je Kovačević, magistrica znanosti iz područja elektrotehnike i računarstva, cijeli svoj poslovni put vezala uz Ericsson Nikolu Teslu. “Svoju bogatu karijeru u kompaniji započela je kao talentirana inženjerka te je ubrzo prepoznata kao stručnjakinja sposobna voditi najsloženije telekomunikacijske projekte na domaćem i međunarodnim tržištima. Kao vrsna menadžerica vodila je najveće linijske organizacije. Ulaskom Ericssona u vlasničku strukturu kompanije postaje potpredsjednicom Ericssona Nikole Tesle te potpredsjednica Ericssonove tržišne jedinice Srednja Europa gdje je imala značajnu odgovornost u implementaciji centara izvrsnosti u Hrvatskoj i u globalnoj korporaciji”, ističe se.

Čelnu poziciju u ENT-u uskoro, odlukom Nadzornog odbora, preuzima Siniša Krajnović. Na poziciju predsjednika Uprave ENT-a dolazi s pozicije partnera u McKinsey & Company.

“Od 2022. godine član je glavnog tima McKinsey & Company za segment tehnologije, medija i telekomunikacija. Zahvaljujući dubokom poznavanju tehnologije i bogatom poslovnom iskustvu, specijalizirao se za područja telekom industrije, istraživanja i razvoja proizvoda te digitalne transformacije. Prije dolaska u McKinsey, bio je izvršni potpredsjednik Ericssona za Sjeveroistočnu Aziju, gdje je vodio poslovanje na najnaprednijim 5G tržištima u svijetu”, navodi se u priopćenju za medije.

Ističe se i da je Krajnović karijeru započeo 1994. kao inženjer u R&D centru u Ericssonu Nikoli Tesli gdje je bio 10 godina. “Dr. Krajnović je glavninu karijere proveo u korporaciji Ericsson gdje je, među ostalim visokim rukovodećim pozicijama, imao i odgovornost za vođenje globalne R&D organizacije. Ima bogato međunarodno iskustvo u vođenju i tehnologiji, a osim u Hrvatskoj radio je u Švedskoj, Kini, Japanu, Irskoj, Mađarskoj i Ujedinjenom kraljevstvu. Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a dodatno se usavršavao na brojnim prestižnim svjetskim sveučilištima”, navodi se.

Zahvala Gordani Kovačević

Stefan Kötz predsjednik Nadzornog odbora ENT-a zahvalio je Gordani Kovačević na svemu što je tijekom svog dugogodišnjem mandata na čelu kompanije učinila te izrazio dobrodošlicu budućem predsjedniku Uprave ENT-a Siniši Krajnoviću.

Tom je prigodom izjavio: “U ime Nadzornog odbora ENT-a i svoje osobno, zahvaljujem Gordani na iznimnom vodstvu, viziji i predanosti koju je iskazivala tijekom svog dugogodišnjeg uspješnog mandata na čelu Ericssona Nikole Tesle. Njen doprinos razvoju ENT-a ne mjeri se samo poslovnim rezultatima, već i kulturom suradnje, povjerenja i odgovornosti koju je poticala i njegovala. Bilo je zadovoljstvo surađivati s tako iznimnom osobom i istinskom lidericom. Očekujem da će nam njezina iznimna stručnost biti značajna podrška i u sljedećem razdoblju.

Također, u ime Nadzornog odbora i svoje osobno veliko mi je zadovoljstvo čestitati g. Krajnoviću na imenovanju za novog predsjednika Uprave Ericssona Nikole Tesle. Siguran sam da će Sinišino veliko iskustvo u ICT industriji, poznavanje tehnoloških trendova, liderske osobine, entuzijazam i znanje biti iznimno dragocjeni u daljnjem razvoju ENT-a. Želim mu dobrodošlicu u tim – veselimo se budućoj suradnji i zajedničkim uspjesima”.

Gordana Kovačević je naglasila: “Bila mi je čast i privilegija raditi u Ericssonu Nikoli Tesli i dati svoj doprinos u razvoju i gradnji ovako snažne i respektabilne organizacije koja je već niz godina najveća ICT kompanija u Hrvatskoj i regiji. Ponosna sam na sva postignuća koje je velik tim ENT-a realizirao, na naše tehnološko liderstvo, inovativnost, brojne projekte koje smo zajedno s našim kupcima i partnerima uspješno zaključili, transformacije koje smo provodili u cilju dugoročne, održive budućnosti kompanije. Posebno me veseli što smo i u izazovnom okolnostima uvijek pokazali otpornost, ustrajnost, integritet, profesionalnost – i na osobnoj razini i kao organizacija. Drago mi je da na čelo kompanije dolazi osoba s tako velikim profesionalnim iskustvom, stručnošću i znanjem. Siniši, članovima Uprave i izvršnog poslovodstva kompanije kao i svim kolegicama i kolegama, zaposlenicima ENT-a, želim puno uspjeha u budućim aktivnostima”.

Siniša Krajnović je istaknuo: “Zahvaljujem Nadzornom odboru na ukazanom povjerenju da vodim Ericsson Nikolu Teslu u sljedećoj etapi razvoja kompanije. Hvala Gordani na vizionarskom vodstvu koje je oblikovalo kompaniju u proteklom razdoblju. Vjerujem da će svojom velikom stručnošću i neizmjernim iskustvom i dalje podržavati kompaniju.

S dubokim poštovanjem prema dosadašnjim postignućima, te s velikim entuzijazmom i osjećajem odgovornosti, preuzimam ovu ulogu s jasnim ciljem – da Ericsson Nikola Tesla ostvari još snažniji utjecaj na tržište, industriju i zajednicu. U vremenu brzih promjena, naš fokus ostaje na inovacijama, održivosti i stvaranju dugoročne vrijednosti za sve naše dionike. Uvjeren sam u snagu zajedništva, stručnosti i predanosti ENT tima i veselim se budućoj suradnji. Usmjereni prema izvrsnosti, nastavljamo razvijati tehnološka rješenja koja omogućuju napredak društva i gospodarstva”.