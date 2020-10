Gordan Lauc: Dvije informacije bude nadu da će epidemija usporiti i kod nas

Poznati hrvatski biolog Gordan Lauc napisao je status u kojem prenosi intervju profesora genetičke epidemiologije na Kings Collegeu u Londonu Tima Spectora za ugledni British Medical Journal. Ističe kako dvije stvari bude nadu da će pandemija usporiti i u Hrvatskoj.

Status prenosimo u cijelosti.

"Tim Spector je profesor genetičke epidemiologije na Kings College London i jedan je od najcitiranijih svjetskih znanstvenika, a ima i više podataka o ljudima oboljelim od COVID-19, no bilo tko drugi na svijetu. U razgovoru za British Medical Journal, jedan od najuglednijih znanstvenih časopisa kaže sljedeće:

1) Velik broj ljudi u Londonu su COVID-19 preboljeli u prvom valu i danas su zaštićeni te zato London ima puno manji rast od ostataka UK

“I think many of the people out on the streets must be immune by now. That’s why all the outbreaks are in the north, not London. You go to Soho, it’s all pedestrianised streets, crowded restaurants, a mass of people every night.”

2) Reinfekcije su rijetke

"...reinfection is rare. He says, The good news is that, even with several million people using the app, we aren’t seeing any more than a couple who have been reinfected—which hopefully means immunity for the majority of people who’ve had Covid.”

To su jako dobre vijesti koje bude nadu da bi i kod nas pandemija uskoro mogla usporiti.

Još će neko vrijeme biti gore, no trend usporavanja brzine rasta se već nazire što znači da smo vrlo blizu vrhunca pandemije. No brojevi hospitaliziranih i umrlih će sigurno rasti sljedeća najmanje dva tjedna. Dakle trebamo se pripremiti na najmanje 30 mrtvih u Hrvatskoj dnevno, jer su ti ljudi već zaraženi i tu ništa ne možemo učiniti. Jedino što sada možemo je truditi se da se sami sada ne zarazimo, jer sada doista nije trenutak za zaraziti se. U Zagrebu se približavamo brojci od 100,000 zaraženih (** izračun je dolje). Trenutno ne možete prošetati gradom da ne naletite na nekoga tko je zaražen - jedino što možete je držati se što dalje od ljudi, često prati ruke, sprejati nos izotoničnom tekućinom i paziti da vam vlažnost zraka u stanovima i uredima ne padne ispod 40%. I ne zazivati stroge državne mjere, jer to naprosto ne funkcionira. Ljudima ne možete nametnuti oprez. Oprezan može biti samo svatko sam za sebe.

**800 danas potvrđenih puta 14 dana koliko je netko zaražen je cca 11,000; 40% ljudi je asimptomatsko, puno ljudi s blagim simptomima se ne testira, tako da je stvarni broj zaraženih sigurno veći od broja potvrđenih. Omjeri potvrđenih i stvarno zaraženih u različitim studijama se kretao od 5 do 50. Osobno mislim da je u Hrvatskoj taj omjer najmanje 10x", navodi se u statusu uglednog znanstvenika.

