Gomila novih pravila za stanare zgrada: Evo tko vas nadzire i kako vas može prijaviti, a ako radite proslavu, posebno budite na oprezu

Novi Pravilnik o kućnom redu u zgradama jedna je od glavnih tema posljednjih tjedana u Hrvatskoj. Osmislilo ga je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a trenutačno je u postupku javnog savjetovanja. Pravilnik sadrži 24 članka koji se odnose na pravila korištenja zajedničkih prostora u zgradi. Tu je i određena sloboda da svaka zgrada može donijeti i dodatna posebna pravila, a sam novi pravilnik bit će donesen do 1. svibnja.

Ono što u njemu stoji je, između ostalog, da oni koji stan iznajmljuju, moraju imena i kontakt najmoprimaca dostaviti predstavniku stanara. Osim toga, cvijeće na balkonu zalijevati se mora tako da ne oštećuje pločnik ispod, a posteljina se ne smije "isprašivati" kroz prozor. Za vrijeme kiše ili kad je vani manje od 0 Celzijevih stupnjeva, prozori i vrata zajedničkih dijelova zgrade ne smiju biti otvoreni. Ako netko ima balkon, terasu ili lođu na uličnom pročelju, ne smije postavljati tendu, role ili sjenilo, osim ako natpolovična većina suvlasnika ne odluči da cijela zgrada ima identične.

Pravilnikom se naime propisuje kućni red u kojim će se regulirati dopuštene razine buke i nakupljanje otpada, ali i određena odstupanja. Odredit će se i što je dopušteno držati na lođama, balkonima i terasama (posebnim i zajedničkim dijelovima zgrada), ali i koje su obveze vlasnika kućnih ljubimaca. Tako nije dozvoljeno ostavljanje bicikala, skutera, motocikala, romobila, ormara, kuhinjskih aparata, vreća, kutija, obuće, otpada i drugih stvari koje mogu izazvati požar ili narušavati izgled u kućnim vežama, prolazima, zajedničkim hodnicima, terasama, tavanima i stubištima i na okućnici.

Osim toga, svaki suvlasnik dužan je brinuti da ulazna vrata zgrade moraju biti stalno zatvorena i osigurana električnom bravom ili zaključana. Korisnici su dužni održavati čistoću stubišta, hodnika i ostalih zajedničkih dijelova te ih čuvati od oštećenja, dužni su organizirati čišćenje snijega i leda s krovova i pločnika te spriječiti nastanak štete. Stanovnici ne smiju vikom, glasnom glazbom, kućnim radovima ili na neki drugi način stvarati ili omogućiti stvaranje neprimjerene buke ili narušavati red i mir u zgradi radnim danom u razdoblju od 15 do 17 sati te od 22 do 7 sati, a neradnim danom odnosno vikendom i blagdanom od 13 do 17 sati te od 22 do 9 sati. Jednogodišnju proslavu mogu imati, ali ako se ona "najavi dva dana prije održavanja i ako ne traje dulje od ponoći".

Za nepridržavanje odredbi kućnoga reda propisuju se novčane naknade u skladu s odredbama Zakona o upravljanju i održavanju zgrada te međuvlasničkim ugovorom. Ako netko od suvlasnika primijeti da se kućni red krši, može to dokumentirati na prikladan način – primjerice fotografijom ili videom – i potom pokrenuti prikupljanje potpisa ili glasanje putem e-maila. Da bi sve bilo valjano, potpisi moraju biti potkrijepljeni dokazom identiteta ili kvalificiranim elektroničkim potpisom, a odluka o povredi smatra se potvrđenom kada je podrži više od polovice suvlasnika. Nakon što se utvrdi da je kućni red prekršen, upravitelj zgrade dolazi na scenu. Na zahtjev bilo kojeg suvlasnika, on šalje opomenu onome tko pravila ne poštuje, a to mora učiniti u roku od deset radnih dana. Ako je riječ o nečemu što traje duže vremena, poput stalnog ostavljanja smeća u hodniku, u opomeni se navodi rok do kada problem treba biti riješen. Ne ispuni li se taj rok, može uslijediti nova opomena. Zanimljivo je da stanari međuvlasničkim ugovorom mogu dogovoriti i novčane kazne za one koji ne poštuju kućni red. Upravitelj zgrade će suvlasniku kojem u razdoblju od dvije godine uputi tri opomene, uz treću i svaku sljedeću opomenu u tom razdoblju izdati odluku o naknadi za nepridržavanje kućnog reda", stoji u Zakonu. Kazna može biti od 50 do 500 eura, a uplaćuje se na račun zajedničke pričuve.

Kada smo kog povreda kućnog reda, u Zakonu stoji sljedeće:

Članak 32.

(1) Svaki suvlasnik koji primijeti povredu kućnog reda može takvu povredu dokumentirati na primjeren način i zatim inicirati prikupljanje potpisa ili izjašnjavanje elektroničkom poštom, uz dokaz identiteta ili s kvalificiranim elektroničkim potpisom na obrazloženu odluku, kojom će suvlasnici takvu odluku potvrditi.

(2) Povreda kućnog reda utvrđena je kada suvlasnici koji imaju natpolovičnu većinu potpišu ili potvrde elektroničkom poštom, uz dokaz identiteta ili s kvalificiranim elektroničkim potpisom, odluku o nepridržavanju pravila kućnog reda.

(3) Upravitelj zgrade će, nakon što je donesena odluka iz stavka 1. ovoga članka, na zahtjev jednog suvlasnika, uputiti opomenu o obvezi pridržavanja kućnog reda onome suvlasniku koji se ne pridržava kućnog reda.

(4) Ako se radi o povredi kućnog reda trajnije naravi, u opomeni je potrebno odrediti rok za otklanjanje povrede.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka nova opomena može se uputiti nakon isteka roka za izvršenje obveze.

(6) Upravitelj zgrade obvezan je uputiti opomenu iz stavka 3. ovoga članka u roku od deset radnih dana od zaprimanja zahtjeva.

(7) Međuvlasničkim ugovorom moguće je propisati obvezu plaćanja naknade za povrede kućnog reda.

(8) Ako međuvlasnički ugovor sadrži klauzulu iz stavka 7. ovoga članka, upravitelj zgrade će suvlasniku kojem u razdoblju od dvije godine uputi tri opomene, uz treću i svaku sljedeću opomenu u tom razdoblju izdati odluku o naknadi za nepridržavanje kućnog reda.

(9) Naknada iz stavka 7. ovoga članka može se propisati u međuvlasničkom ugovoru u rasponu od 50,00 do 500,00 eura.

(10) Odluku o naplati naknade iz stavka 8. ovoga članka provodi upravitelj zgrade na temelju odluke natpolovične većine suvlasnika.

(11) Naknada iz stavka 9. ovoga članka uplaćuje se na račun zajedničke pričuve.

(12) Opomene iz stavka 3. ovoga članka unose se u Registar zajednica suvlasnika na zahtjev upravitelja zgrade.

(13) Opomene iz stavka 3. ovoga članka brišu se iz Registra zajednice suvlasnika nakon proteka dvije godine od unosa u Registar zajednica suvlasnika.

