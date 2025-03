Ovo su nova pravila u zgradama: Nema pranja auta, a velika promjena stiže i oko proslava

Oni koji stan iznajmljuju, imena i kontakt najmoprimaca moraju dostaviti predstavniku stanara. Cvijeće na balkonu zalijevati se mora tako da ne oštećuje pločnik ispod, a posteljina se ne smije "isprašivati" kroz prozor. Za vrijeme kiše ili kad je vani manje od 0 Celzijevih stupnjeva, prozori i vrata zajedničkih dijelova zgrade ne smiju biti otvoreni. Ako netko ima balkon, terasu ili lođu na uličnom pročelju, ne smije postavljati tendu, roloe ili sjenilo, osim ako natpolovična većina suvlasnika ne odluči da cijela zgrada ima identične.

Proslava jednom godišnje

Samo je dio ovo odredbi iz novog Pravilnika o kućnom redu u zgradama, koji je osmislilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a koji je trenutačno u postupku javnog savjetovanja. Podsjetit ćemo samo kratko, prije nego što krenemo na "konkretno", novim Zakonom o upravljanju i održavanju zgrada, koji je na snagu stupio lanjskog prosinca, propisano je da će sam kućni red uvelike odrediti Ministarstvo, a na upraviteljima zgrada je da ga, u roku od 180 dana od stupanja na snagu spomenutog zakona, "postavi u obliku zidne ploče na vidljivu mjestu u zajedničkom prostoru zgrade". Za otprilike tri mjeseca, dakle, sve bi zgrade nove kućne redove trebale imati izvješene. A što će u njima pisati? Više-manje sve.

– Ovim pravilnikom propisuju se opća pravila koja se odnose na korištenje zajedničkih prostora u zgradi, dopuštenu razinu buke u korištenju posebnih dijelova zgrade, sprečavanje skupljanja otpada u posebnim dijelovima zgrade, satnicu kućnog mira, kao i odstupanja u iznimnim slučajevima, obveze vlasnika stanova koji iznajmljuju svoje stanove te druga pitanja – kažu u Ministarstvu.

Sve dijelove zgrada suvlasnici moraju "koristiti pažnjom dobrog gospodara", a o svojim "posebnim dijelovima" voditi brigu kako ne bi nastala šteta drugim suvlasnicima. Već smo spomenuli, ali "svaki suvlasnik obvezan je predstavniku suvlasnika dostaviti ime, prezime i kontakt svojih najmoprimaca". A ako ste jedni od onih koji novim susjedima nose darove dobrodošlice, pripazite da to ne bude cvijet koji nema odgovarajuću teglu.

– Cvijeće, odnosno drugo bilje i raslinje koje se nalazi balkonu, terasi, lođi, vrtu, u drugom posebnom ili zajedničkom dijelu zgrade mora se držati u posudama koje zadržavaju vodu i koje su osigurane od pada. Cvijeće i raslinje zalijeva se tako da voda ne oštećuje balkone, prozore, pločnik i pročelje zgrade – da se mora paziti da voda, prilikom zalijevanja cvijeća, ne curi dolje po pločniku, kaže novi kućni red koji će doći u sve hrvatske višestambene zgrade, a u navodi se u njemu i da se kroz prozore, vrata, balkone i lođe zgrade ne smiju "prolijevati tekućine, isprašivati posteljina, tepisi ili krpe te bacati predmeti, opušci i slično". Nema više "da se deka samo malo protrese", što vole napraviti penzionerke, a nema ni "luftanja" stana tko kako želi. Jer "vrata, prozori, odnosno kapci koji se otvaraju prema javnoj prometnoj površini ne smiju položajem ometati prolaznike". Također, kad je kiša, vjetar ili manje od nule na termometru, "prozori i vrata zajedničkih dijelova zgrade trebaju biti zatvoreni". Glasnoća u zgradi isto je regulirana.

– Korisnici ne smiju vikom, glasnom glazbom, kućnim radovima ili na neki drugi način stvarati ili omogućiti stvaranje neprimjerene buke ili narušavati red i mir u zgradi. Korisnici posebno ne smiju poduzimati radnje koje remete kućni red i mir radnim danom u razdoblju od 15 do 17 sati te od 22 do 7 sati, a neradnim danom, odnosno vikendom i blagdanom od 13 do 17 sati te od 22 do 9 sati – kad mora biti tišina, propisuje se u kućnom redu (s tim da naknadno stanari mogu modificirati vremena), koji suvlasnicima ipak omogućava nešto gromkije zabave. Jednogodišnju proslavu mogu imati, ali ako se ona "najavi dva dana prije održavanja i ako ne traje dulje od ponoći". I za radove se mora obavijestiti, također dva dana unaprijed, s tim da oni koji dočekuju radnike svojim susjedima moraju reći i vrstu radova, kao i koliko će oni trajati.

– Izvođenje radova u posebnim dijelovima nije dopušteno u razdoblju od 22 do 7 sati, a neradnim danom, odnosno vikendom i blagdanom od 22 do 9 sati. Za vrijeme izvođenja radova u zgradi može se privremeno zauzeti primjereni dio zajedničkog dvorišta za smještaj građevinskog i drugog materijala, uz dogovor s predstavnikom suvlasnika – kaže novi kućni red.

Nema pranja auta

A dio oko kojeg bi se mogle voditi polemike, s obzirom na to da su se slične već vodile oko klima-uređaja, onaj je u kojem se određuje da se na uličnim pročeljima balkona, lođa i terasa ne smiju postavljati tende, roloi ili sjenila, osim ako natpolovičnom većinom suvlasnika nije odlučeno "o njihovu jednoobraznom izgledu za cijelu zgradu". Boju suncobrana na balkonu, dakle, gleda li vaš balkon na ulicu, odredit će vam susjedi, uz poticaj države.

Što se ulaznih vrata u samu zgradu tiče, ona moraju biti "stalno zatvorena i osigurana električnom bravom ili zaključana", o čemu se mora brinuti svaki suvlasnik. Nadalje, u kućnim vežama, prolazima, zajedničkim hodnicima, terasama, tavanima i stubištima, kao i na okućnici zgrade ne smiju se ostavljati bicikli, skuteri, motocikli, romobili, ormari, kuhinjski aparati, kutije, vreće, obuća, otpad te "druge stvari koje mogu izazvati požar ili narušavati okolni izgled".

– Iznimno, odlukom suvlasnika može se odrediti da se bicikli i romobili mogu ostavljati na za to prethodno predviđena mjesta u zajedničkom podrumu, tavanu, okućnici te hodniku, pod uvjetom da slobodan prolaz u svakom trenutku mora iznositi najmanje 120 centimetara te da se poštuju svi propisi koji uređuju pristupačnost građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, kao i pravila o protupožarnoj zaštiti. Dječja i invalidska kolica mogu se ostavljati u zajedničkim prostorijama tako da ne ometaju slobodan prolaz, a u zajedničkim dijelovima zgrade mogu se držati i uredno postavljene vaze s cvijećem, ali tako da ne ometaju kretanje osoba – propisuje se.

Ima li zgrada zajedničko dvorište, ono se, kao i okućnica, ne smije koristiti za trajni smještaj građevinskog i drugog materijala, otpadaka i slično, za uznemiravanje korisnika zgrade stvaranjem buke, za parkiranje vozila na način da se onemogućava ulazak i izlazak drugih vozila, za samovoljno ograđivanje ili blokiranje zajedničkog dijela za osobno parkiranje vozila ili smještaj stvari, kao ni za pranje vozila.