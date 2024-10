Godinu dana nakon nesreće: Poznato kada će se raspravljati o pravomoćnosti optužnice protiv Banožića

Državni inspektorat

Povlači se 13 vrsta sokova: Provjerite imate li kod kuće ovu Colu, Sprite ili Fantu, mogu sadržavati metalne dijelove

Povlači se 13 vrsta sokova u pet bočicama od pola litre: Coca cola, Coca cola zero, Coca cola light, Coca cola zero limun, zatim Fanta naranča, Fanta naranča zero, Fanta mango, Fanta limun zero, Fanta zero WTF i Fanta zero exotic te Sprite zero i Sprite full sugar, kao i Mezzo mix