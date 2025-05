Globalni kaos na pomolu: Stiže snažna solarna oluja, stručnjaci upozoravaju na mračni scenarij

Planet Zemlja nedavno se našao na udaru najsnažnije solarne baklje u ovoj godini, erupcije klase X2.7 koja je potekla iz novonastale, hladne i tamne regije na Suncu poznate kao AR4087. Ovaj solarni bijes, zabilježen u utorak nešto poslije 17:30 po srednjoeuropskom vremenu, manifestirao se kao snažan bljesak rendgenskih zraka i ekstremnog ultraljubičastog zračenja koje je brzinom svjetlosti pojurilo prema našem planetu. Baklje X-klase predstavljaju najintenzivnije pojave na ljestvici solarnih oluja, sposobne poremetiti komunikacije, oštetiti satelite, pa čak i ugroziti elektroenergetske mreže na Zemlji, piše Daily Mail. One nastaju iz sunčevih pjega – tamnijih, hladnijih područja na površini Sunca gdje se nakuplja intenzivna magnetska aktivnost. Kada se ta magnetska energija iznenada oslobodi, može lansirati moćne izboje plazme i radijacije u svemir.

Trenutna posljedica ovotjedne erupcije bila je brza ionizacija gornjih slojeva Zemljine atmosfere. Drugim riječima, ovaj iznenadni nalet radijacije uzrokovao je odvajanje elektrona od molekula u najudaljenijem sloju atmosfere, čineći ga električki nabijenim. Taj naboj poremetio je visokofrekventne radio signale, dovodeći do prekida komunikacija za neke radio operatere diljem Europe, Azije i Bliskog istoka – regija koje su u trenutku erupcije bile na dnevnoj strani Zemlje. No, stručnjaci upozoravaju da bi ovo mogao biti tek uvod u mnogo ozbiljnije događaje. Sunčeva pjega AR4087 nastavlja svoju rotaciju i u narednim danima bit će izravno okrenuta prema Zemlji, povećavajući izglede za daljnje i potencijalno jače solarne oluje. "Ovo postaje intenzivno, pogotovo kako se ova aktivna regija okreće bliže prema nama," napisao je lovac na aurore Vincent Ledvina na društvenoj mreži X, dodajući da je nakon baklje X-klase, ista sunčeva pjega oslobodila i erupciju klase M5.3, a u srijedu ujutro, nešto prije 13:20 po našem vremenu, i dodatnu baklju klase M7.74. "Što ova aktivna regija planira tijekom sljedećih dana... morat ćemo pričekati i vidjeti," zlokobno je dodao Ledvina.

Ovakvi događaji bolno podsjećaju na ranjivost modernog tehnološkog društva. Masivne solarne oluje, poput one Carringtonovog događaja iz 1859. godine, mogu imati katastrofalne posljedice. Stručnjaci upozoravaju da "najgore tek dolazi" i naglašavaju važnost razumijevanja i praćenja ovih svemirskih fenomena kako bi se zaštitila globalna komunikacijska i energetska infrastruktura. Potencijalni udar jedne takve super-oluje na našu civilizaciju bio bi višeslojan i razoran. Jedna od najkritičnijih posljedica bio bi masovni nestanak električne energije. Snažna solarna oluja može inducirati nagli porast struje u globalnoj elektroenergetskoj mreži, što može dovesti do uništenja ključnih transformatora i posljedično uzrokovati dugotrajne, pa čak i višemjesečne nestanke struje na širokim područjima. Bez struje, moderni život kakvog poznajemo staje.

Kolaps komunikacijskih sustava bio bi gotovo neizbježan. Solarna oluja može teško oštetiti ili uništiti komunikacijske satelite, što bi dovelo do prekida u globalnim navigacijskim sustavima poput GPS-a, kao i u svim oblicima satelitske komunikacije, uključujući i one ključne za zrakoplovstvo i pomorski promet. Sateliti izvan zaštitnog omotača Zemljine magnetosfere posebno su ranjivi i mogu biti izbačeni iz orbite ili trajno onesposobljeni. Nadalje, poremećaji radiokomunikacijskih sustava, uzrokovani ionizacijom visokih slojeva atmosfere solarnim bakljama, dodatno bi otežali koordinaciju i spašavanje. Ovaj scenarij uključuje i ono što neki nazivaju "internetskom apokalipsom". Dugački podmorski kabeli koji optičkim vlaknima povezuju kontinente i čine okosnicu globalnog interneta također su izloženi riziku od oštećenja uslijed geomagnetski induciranih struja, što bi moglo dovesti do masovnih prekida internetskih veza i isključivanja cijelih država s globalne mreže na dulje vrijeme.

Posljedice bi se lančano širile kroz sve segmente društva. Nestanak struje i prekid komunikacija neizbježno bi doveli do poremećaja u globalnim opskrbnim lancima i transportnim sustavima. Proizvodnja bi stala, dostava hrane, lijekova i goriva postala bi nemoguća misija, a međunarodna trgovina bi kolabirala. Ekonomske štete od solarne oluje razine Carringtonovog događaja mogle bi dosegnuti trilijune dolara samo u Sjedinjenim Američkim Državama, dok bi globalni financijski sustav bio na rubu potpunog sloma. Posebnu opasnost predstavljaju nuklearne elektrane. U slučaju dugotrajnog nestanka struje iz vanjske mreže, pomoćni dizelski generatori koji osiguravaju hlađenje reaktora imaju ograničene zalihe goriva. Ako bi nestanak potrajao tjednima ili mjesecima, postoji realna opasnost od gašenja generatora, što bi moglo dovesti do taljenja jezgri reaktora i nuklearnih katastrofa biblijskih razmjera.

Svijest o ovoj prijetnji polako raste, no pitanje je činimo li dovoljno. Prošlog svibnja, predstavnici lokalnih i nacionalnih vladinih agencija u SAD-u okupili su se kako bi proveli teorijsku vježbu koja je otkrila velike slabosti u američkoj pripravnosti za tešku solarnu oluju. Vježba je trajala dva dana, a sudionici su se morali suočiti sa scenarijem u kojem je Sunce poslalo nekoliko divovskih koronalnih izbačaja mase (CME) – koji su veći i imaju jači utjecaj od solarnih baklji – prema Zemlji. Ovi ogromni oblaci nabijenih čestica putuju danima do Zemlje, a kada udare u atmosferu, mogu uzrokovati velike poremećaje Zemljinog magnetskog polja, poznate kao geomagnetske oluje.

U simuliranom scenariju, rezultirajuća geomagnetska oluja dovela je do tehnološkog kaosa. Sudionici su brzo shvatili da ih značajna ograničenja u sposobnostima predviđanja svemirskog vremena sprječavaju u donošenju brzih i učinkovitih odluka. Ova vježba, kako prenosi Daily Mail, jasno je pokazala hitnu potrebu za poboljšanjem tehnologija i tehnika predviđanja kako bi se osiguralo da su nacije spremne prebroditi svaku oluju koju Sunce pošalje na naš put. Dok znanstvenici poput onih u NASA-i neumorno rade na razumijevanju Sunčeve aktivnosti, ostaje činjenica da smo kao civilizacija izuzetno ranjivi na hirove naše zvijezde.

