Gledajte '240 sekundi' 24sata: Treće priznanje Gabrijele Žalac, čeka ju još jedna optužnica

Snažno nevrijeme u Pojezerju
FOTO Štete od nevremena na jugu Hrvatske još se zbrajaju: Vinogradi i voćnjaci potpuno potopljeni
BIVŠA MINISTRICA
FOTO Koliko je politički pad Gabrijele Žalac utjecao na nju? Evo kako se mijenjala kroz godine
NIJE OČEKIVAO
Premijeru Plenkoviću pokazali smo ovaj stari dokument, iznenadio se: 'Pa od koga ste to dobili?'
BEZ MUKE I ČEKANJA
Ne trebate majstora za svaku sitnicu: Evo kako sami riješiti poslove i pritom uštedjeti stotine eura
