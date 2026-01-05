Gledajte '240 sekundi' 24sata: Snježne radosti u Hrvatskoj! U nekim dijelovima 40 cm snijega

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.

Danas u vijestima Igora Bobića: Snijeg je zameo veći dio dio Hrvatske što je u kombinaciji s olujnom burom stvorilo probleme u prometu. Maduro na američkom sudu -Trump zaprijetio novim napadom ne bude li dogovora s njegovom nasljednicom, a spomenuo i Kolumbiju, Meksiko i Kubu. Vučić u Trebinju optužio Zagreb, Prištinu i Tiranu da su stvorili vojni savez protiv srpskog naroda. Identificirane sve žrtve stravičnog požara u Crans-Montani- među 40 poginulih iz sedam zemalja čak 26 maloljetnika od 14 do 18 godina...