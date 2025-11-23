Gledajte '240 sekundi' 24sata: 15 liječnika Klaićeve radi u privatnoj klinici

POZIVA NA PODRŠKU UKRAJINI

Plenković o američkom planu za Ukrajinu: 'Izrazito je problematično...'

"Izrazito je problematično da se po predloženom mirovnom planu za okončanje rata u Ukrajini čak tri regije prepuštaju Rusiji i da joj se omogući da iz ove agresije ode s Krimom, Luhanskom i Donjeckom", rekao je Plenković. Smatra da će upravo taj segment biti najzahtjevniji za Ukrajinu u sljedećim danima, kako se plan bude modificirao i prilagođavao