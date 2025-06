Glavni tajnik SDP-a u gradu zaposlio šogoricu. Je li u sukobu interesa?

Mnogi gradovi i općine imaju u ugovorima o stipendiranju studenata umetnut uvjet kako dobitnik stipendije mora, nakon završetka školovanja, pristati na zapošljavanje tamo gdje dobiva stipendiju, ako se, nakon završetka studiranja, to od njega zatraži. U suprotnom bi stipendist trebao vratiti iznos stipendije dobiven od grada, općine ili županije. Takva zapošljavanja u javnu službu odrađuju se bez javnog natječaja, a jedan takav primjer s kraja prošle godine doveo je u sumnju za sukob interesa tadašnjeg dogradonačelnika Siska Marka Kričku, ujedno i glavnog tajnika SDP-a.

Naime, 13. studenog 2024. u gradsku službu zaposlena je Tihana Devčić, nakon završetka studiranja sa zvanjem sveučilišne magistre ekonomije. Tihana Devčić je korisnica stipendije Grada Siska, ali i šogorica Marka Kričke. Kako piše u rješenju o njenom rasporedu na radno mjesto u gradskom sustavu, koje je donijela pročelnica nadležnog Upravnog odjela, navodi se kako je „Tihana Devčić, kao korisnica stipendije Grada Siska, bez natječaja primljena u službu na određeno vrijeme u svojstvu vježbenice na radno mjesto višeg stručnog suradnika za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje vode u Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Siska.“ U rješenju stoji i kako Tihana Devčić ispunjava sve potrebne uvjete za raspored, u svojstvu vježbenice, na to radno mjesto.

„Moja sadašnja šogorica, Tihana Devčić, za vrijeme studija, dok nije bila moja šogorica, dobila je stipendiju Grada Siska. Stipendisti Grada po završetku studija imaju pravnu obvezu u gradskim službama odraditi isto onoliko vremena koliko su primali stipendiju, ako postoji potreba za njihovim zanimanjem. Takvih je slučaja na desetke, što je isto provjerljivo u Gradu. Ako ne žele odraditi, dužni su vratiti puni iznos stipendije. Tihana danas za posao magistre ekonomije ima neto plaću od 912 eura“, rekao nam je Marko Krička.

Uistinu, u gradskom Pravilniku o stipendiranju piše, „ukoliko davatelj stipendije... ponudi korisniku stipendije zaposlenje u struci u gradu Sisku, gradskoj ustanovi ili trgovačkom društvu, on ga je dužan prihvatiti i raditi najmanje onoliko dugo koliko je primao stipendije.“ Ukoliko taj zahtjev prema korisniku stipendije ne stigne u roku od tri mjeseca od dana diplomiranja, korisnik stipendije se oslobađa obveze vraćanja stipendije. Dakle, ne nudi se svima posao, a Krička kaže da se poziv upućuje onima za čijom strukom ima potrebe u gradskim službama.

No, u ovom slučaju je još jedna zanimljivost. Naime, predsjednik Povjerenstva za dodjelu stipendija koje broji pet članova, u vrijeme kad je Tihana Devčić dobila gradsku stipendiju, bio je upravo Marko Krička. Postavlja se pitanje o mogućem sukobu interesa prilikom te dodjele i je li bilo potrebe da kod takve odluke Marko Krička ne sudjeluje u donošenju, no on smatra da to nije bio takav slučaj jer „u vrijeme kada je Tihana Devčić dobila stipendiju, ona nije bila moja šogorica“.

„Povjerenstvo za dodjelu stipendija u Gradu Sisku tehničko je tijelo koje primjenjuje stroge, unaprijed objavljene matematičke kriterije. Ne postoji diskrecijsko pravo, politički utjecaj, niti prostor za pogodovanje. U 12 godina otkako se ovaj sustav provodio s naše strane, nijedna stipendija nije dodijeljena mimo tog modela“, dodao je Marko Krička.