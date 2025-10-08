Naši Portali
MOGLO BI VAM SE DOGODITI

Slučaj koji se deset godina vukao po sudovima: Kupio auto po svim pravilima, a onda je ostao i bez vozila i novca

VL
Autor
Večernji.hr
08.10.2025.
u 19:00

Slijedili su mjeseci, pa čak i godine pravnih bitaka. Prvo prekršajni postupak, zatim kazneni, rješenja na nižim i višim sudovima, u kojima sudovi nisu uzimali u obzir da je vlasnik postupao u dobroj vjeri

Ponovno se aktualizira priča koja podsjeća da čak i kupac koji postupa u dobroj vjeri može ostati bez automobila i novca. Primjer jednog slučaja o kojemu piše Hak Revija pokazuje koliko pravni sustav može biti spor i iscrpljujuć za građane.

Čovjek je kupio automobil od trgovačkog društva, uredno platio, registrirao vozilo i koristio ga bez ikakvih problema. No, jednog dana policijska akcija usmjerena na lanac preprodaje ukradenih vozila dovela je do oduzimanja automobila – iako kupac nije imao nikakve veze s kriminalom.

Slijedili su mjeseci, pa čak i godine pravnih bitaka. Prvo prekršajni postupak, zatim kazneni, rješenja na nižim i višim sudovima, u kojima sudovi nisu uzimali u obzir da je vlasnik postupao u dobroj vjeri. Vozilo nije vraćeno, a naknada štete nije priznata. „U dobroj ste vjeri, niste krivi ni za što, a ostajete kratkih rukava i praznog džepa“, piše u opisima slučaja.

Tek je Ustavni sud, nakon gotovo desetljeća pravne borbe, presudio u korist vlasnika. U obrazloženju je naglašeno da država nije mogla oduzeti vozilo bez adekvatnog vraćanja ili naknade štete, jer je kupac djelovao u dobroj vjeri i nije sudjelovao u nezakonitim radnjama. Odluka je ukinula presude svih prethodnih sudova, potvrđujući ustavno jamstvo prava vlasništva.

Barkod trgovačko društvo vozilo auto

LE
lector2corrector
19:22 08.10.2025.

Čudno kako Ustavni sud ima zakone koje niži nazovi -sudovi niti ne poznaju... Očito da netko podupire i sudjeluje u kriminalu.

