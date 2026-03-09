Željko Kerum poslije 'buvare': Nakon izlaska, primio sam se posla. Tražim radnike, vrhunska plaća

Na svom FB profilu bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum oglasio je kako traži konobare i kuhare i nudi im izvrsnu plaću.

"Dragi prijatelji, poštovani pratitelji! Nisam dugo pisao objave, nisam vam mogao ni čestitat Božić (zatvorilo me u buvaru). Nakon izlaska uhvatio sam se posla, uredio nekoliko lokala. U četvrtak počinje s radom restoran "Corner", a 19. ožujka otvaramo restoran "Pršut" -Kaštela, restoran "Perla" u Rogoznici otvaramo poslije Uskrsa. Ovo pišem zato što mi trebaju pravi konobari i kuhari. Nudim vrhunsku plaću i ostale uvjete. Ako netko želi neka mi se javi na mobitel" napisao je Kerum i objavio broj mobitela.

Na koncu se i malo izreklamirao. "Napominjem da imamo vlastite proizvode, maslinovo ulje, pršut, vino, povrće, riba nam je iz Rogoznice s mula ispred hotela, meso je s farme u Bjelovaru, brački janjci. Evo vam par slika. Sretno svima!" poručio je Kerum.