Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OBJAVIO SLIKE

Željko Kerum poslije 'buvare': Nakon izlaska, primio sam se posla. Tražim radnike, vrhunska plaća

Split: Željko Kerum izašao iz zatvora
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/6
Autor
Slavica Vuković
09.03.2026.
u 11:45

"Nudim vrhunsku plaću i ostale uvjete. Ako netko želi neka mi se javi na mobitel" napisao je Kerum i objavio broj mobitela.

Na svom FB profilu bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum oglasio je kako traži konobare i kuhare i nudi im izvrsnu plaću. 

"Dragi prijatelji, poštovani pratitelji! Nisam dugo pisao objave, nisam vam mogao ni čestitat Božić (zatvorilo me u buvaru). Nakon izlaska uhvatio sam se posla, uredio nekoliko lokala. U četvrtak počinje s radom restoran "Corner", a 19. ožujka otvaramo restoran "Pršut" -Kaštela, restoran "Perla" u Rogoznici otvaramo poslije Uskrsa. Ovo pišem zato što mi trebaju pravi konobari i kuhari. Nudim vrhunsku plaću i ostale uvjete. Ako netko želi neka mi se javi na mobitel" napisao je Kerum i objavio broj mobitela.

Na koncu se i malo izreklamirao. "Napominjem da imamo vlastite proizvode, maslinovo ulje, pršut, vino, povrće, riba nam je iz Rogoznice s mula ispred hotela, meso je s farme u Bjelovaru, brački janjci. Evo vam par slika. Sretno svima!" poručio je Kerum.

Ključne riječi
radnici Željko Kerum

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!