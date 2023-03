Glasajte za Gaf veljače: Bore se Milanović, Stević, Pernar i Plenković

​Za gaf siječnja izabrali ste izjavu HDZ-ove zastupnice Majde Burić koja je prozvala zastupnicu Radničke fronte Katarinu Peović tvrdeći da ima sebeljubno i rusoljubno srce. Sad je red da izaberete gaf tjedna za veljaču, a konkurencija je i ovog puta itekako žestoka. Među kandidatima za gaf veljače tako su predsjednik RH Zoran Milanović, predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, notorni Ivan Pernar te zastupnik u srbijanskoj skupštini Zvonimir Stević.

Milanović sve šokirao izjavom o Kosovu otetom od Srbije (5. 2. 2023.)

Predsjednik RH Zoran Milanović opet je po tko zna koji put otkako stoluje na Pantovčaku iznenadio pa i šokirao javnost svojim izjavama. Ovaj tjedan Milanović je govorio o Kosovu i Krimu, što je odjeknulo i daleko izvan hrvatskih granica. Tako je za Kosovo kazao da je oteto od Srbije.

– Srbija i Rusija nisu isto. To je, nažalost, bolna činjenica i opasnost. Anektirali smo Kosovo. Mi i međunarodna zajednica. Uzeto je od Srbije. Tko je to napravio nego mi? Jesmo li priznali Kosovo? Nije aneksija, nego otimanje. Kak' se to zove? Ekstrakcija. Nije šija nego vrat. Ovo nije dovođenje u pitanja Kosova, nego cijelog koncepta – izjavio je Milanović. I dok se većina javnosti u Hrvatskoj i Europi zgražavala nad tom izjavom, hrvatski predsjednik u Srbiji je pobrao salve pohvala pa su ga čak proglasili i herojem. No brzo im je slijedilo otrežnjenje jer je nakon nekoliko dana Milanović pokušao pojasniti svoju izjavu o Kosovu pa je poručio da će Srbija ipak morati priznati tu državu.

Inače, Milanović je prilikom posjeta Kosovu 2021. govorio suprotno od onoga što je kazao o otimačini pa je, između ostalog, izjavio da je Kosovo vibrantna demokracija i zemlja bi odlično funkcionirala kao članica Europske unije i NATO-a. A i kao predsjednik SDP-a 2011. govorio je drukčije o Kosovu i hvalio tadašnju predsjednicu Vlade Jadranku Kosor koja je bila u službenom posjetu te godine toj republici.

– Ja bih, kao predsjednik Vlade, otišao na Kosovo prije više mjeseci. Mi smo Kosovo priznali, to je naša volja, naša vanjska politika i Vlada je vodi. Predsjednica Vlade imala je pravo tamo otići. Mene prije svega zanimaju poslovni interesi svih naših tvrtki koje tamo rade. To je za našu ekonomiju prostor djelovanja i Vlada to ničime ne smije ugroziti. Dapače, to treba promovirati cijelo vrijeme. I u Kosovu i u Srbiji. Da sam predsjednik Vlade, ne bih čekao kampanju za to delikatno pitanje, otišao bih tamo ranije – kazao je tada Milanović.

22.02.2023., Zagreb - Svecano obiljezavanje Dana Nacionalne i sveucilisne knjiznice i 416. obljetnica njezina postojanja. Predsjednik RH Zoran Milanovic dao je izjavu medijima. Photo: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

2. Srbijanski zastupnik Stević gledao porniće tijekom zasjedanja skupštine (12. 2. 2023.)

Zastupnik Socijalističke partije Srbije Zvonimir Stević (66) tijekom zasjedanja skupštine na mobitelu je gledao pornofilmove. Snimka na kojoj se jasno vidi kako Stević u Skupštini gleda filmove za odrasle objavljena je na Twitteru.

Da ironija bude veća, Stević je porniće gledao tijekom rasprave o europskom planu za Kosovo dok je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić govorio o velikim pritiscima na Srbiju, a sam Stević je porijeklom s Kosova i Metohije.

Nakon što je ta skandalozna snimka izašla u javnost, Stević je podnio ostavku na zastupničko mjesto, a srbijanski mediji navode da to nije samoinicijativno učinio nego da je to od njega tražio stranački šef Ivica Dačić.

– Ovo je skandal i baš katastrofa. Zvonko, realno je da podneseš ostavku. Ti se s ovime ne možeš nositi. Drugo, gdje god da se pojaviš, što god da kažeš, bit ćeš uvijek pornoposlanik – navodno je rekao Dačić. Pitao je Stevića i odakle mu uopće ideja da gleda porniće na sjednici skupštine.

– Vi imate poslanika iz Skupštine Srbije koji gleda filmove za odrasle i to za vrijeme sjednica Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji, a on je s Kosova i Metohije, još iz Gračanice. Taj film mu je izgleda srce Srbije, a ne Kosovo i Metohija. U trenutku dok ljudi "kidaju" na predsjednika Srbije i žele ga fizički ugroziti, on sjedi i gleda pornofilm. Je li moguće dati neki racionalan komentar? – komentirao je predsjednik Izvršnog odbora Vučićeve Srpske napredne stranke Darko Glišić. Stević je inače do ostavke bio član skupštinskog Odbora za Kosovo i zamjenik člana Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo te zamjenik člana Odbora za administrativno-proračunska i mandatno-imunitetska pitanja

3. Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar vratio se na hrvatsku javnu scenu. Bolje da nije (19. 2. 2023.)

Već pomalo zaboravljeni bivši saborski zastupnik Ivan Pernar vratio se ovih dana na hrvatsku javnu scenu. I bolje da nije. Pozornost javnosti ovog puta stekao je skandaloznim optužbama i priznanjem da je slao prijave protiv hrvatskih državljana koji su u DR Kongu pokušali posvojiti djecu, a na kraju su završili u zatvoru u Zambiji zbog sumnje na trgovanje ljudima i krivotvorenje dokumenata.

– Uspaničili su se mnogi duhovi, ja sam napravio ono što nijedan medij do sada nije napravio, otišao sam u ambasadu DR Konga. Pitao sam jesu li njihovi dokumenti autentični, rekli su mi je da je više od sto ljudi u to uključeno. Rekli su mi je da u Kongu ne ovjeravaju nikakve dokumente. Mi ovdje nemamo sumnju u autentičnost dokumenata već ovaj slučaj zapravo otvara pitanje svih posvojenja iz DR Konga koja su u Hrvatskoj napravljena. Iz tog razloga podnio sam kaznenu prijavu protiv svih državljana Hrvatske koji su posvojili djecu iz DR Konga – rekao je Pernar. No tu nije bio kraj njegovim nebulozama pa je jednu osobu od osam uhićenih u Zambiji prozvao i zbog njene transrodnosti pa je zgroženo objašnjavao da transrodne osobe ne mogu posvajati djecu u Kongu.

Foto: Laura Hana Uremović

– Podnio sam kaznenu prijavu protiv osmero osumnjičenika imenom i prezimenom još u prvom mjesecu. Jedan je slučaj gdje ih prijavljujem zbog sumnje da su predali krivotvorene papire, a drugi je slučaj gdje ih ja naknadno prijavljujem zambijskom sudu. Ja nisam anoniman, imenom i prezimenom sam ih prijavio. Ako ljudi imaju posljedice zato što su prekršili zakone neke zemlje, red je da odgovaraju za to. Ja sam tu prijavu dao nakon što su oni vraćeni s aerodroma u pritvor, nisam taj anonimni prijavitelj na kojeg se sumnja, ali me ta anonimna prijava potaknula da ih prijavim – rekao je.

Kaznenu prijavu podnio je i protiv saborske zastupnice Sandre Benčić i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić koja ga je kazneno prijavila zbog javnog poticanja na mržnju.

4. Plenković tvrdi da je Hrvatsku doveo među 15 najrazvijenijih zemalja

Predsjednik HDZ-a i hrvatski premijer Andrej Plenković tvrdi da je njegova Vlada dovela Hrvatsku među 15 najrazvijenijih zemalja!? Na obilježavanju 33. obljetnice osnivanja HDZ-a Karlovca i karlovačke županije Plenković je govorio kako će rezultati koje Hrvatska pod vodstvom HDZ-a postiže kroz sedam do osam godina rezultirati podizanjem standarda građana na razinu višu od 75 posto prosječnog EU standarda, a obitelji će vagati isplati li im se uopće odlaziti. – To govorimo s pozicije Vlade koja je zemlju dovela među 15 najrazvijenijih zemalja – glasi ta Plenkovićeva izjava. Dva dana kasnije pokušao je pojasniti tu svoju izjavu o super razvijenoj Hrvatskoj.

– Ja to govorim već dva mjeseca, ovi koji to dešifriraju, ako ne znaju, neka odu na internet pa vide kojih je to 15 zemalja u NATO-u, u EU, u europodručju i u Schengenu – istodobno. Stvar je poznata na internetu – objašnjavao je Plenković. A nije potrebno surfati internetom, dovoljno je imati barem malo znanja da se sruši ta njegova teza.

20.02.2023.., Zagreb - Predsjednik Vlade i predsjednik HDZ a obratio se novinarma nakon sjednice sireg predsjednistva HDZ-a u sjediste stranke. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Recimo samo što se tiče Europe da primjerice Švicarska nije ni u NATO-u, ni u EU, ni u eurozoni, da Austrija nije u NATO-u, da Norveška nije u EU niti u eurozoni, da Češka i Danska nisu u eurozoni kao ni Švedska koja tek sada želi ući u NATO… a to su sve daleko razvijenije države od Hrvatske. Kad gledamo globalno, Hrvatska nije ni članica Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD-a) koja okuplja 38 najrazvijenijih zemalja svijeta!? Primjerice, u NATO-u, EU, Schengenu i eurozoni jedna je Grčka koja se baš ne može svrstati, kao ni Hrvatska, među 15 najrazvijenijih zemalja Europe, a kamoli svijeta.

