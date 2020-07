Ustav predviđa da svi mogu birati i da svi imaju pravo biti birani, a sad ispada da ako ima netko neku temperaturu od 37,2 i više ne može glasati. Izbori su zbog korone i toga dovedeni u pitanje njihove regularnosti i ustavnosti. U bolnicama, pa i zaraznim odjelima, prije se normalno glasalo, išli su tamo birački odbori. Mi nismo sitne duše da ćemo zbog toga nakon izbora osporavati rezultate, vjerujemo hrvatskoj državi, no to je sada ipak suspektno – rekao je čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro na predstavljanju u Sisku.

Škoro je istaknuo kako je Domovinski pokret u ovih 90 dana pred izbore napravio čudo te da očekuju još više mandata nego im ankete daju.

– Domovinski pokret i ja osobno smo izdržali. Lomili su nas, slomiti nas ne mogu niti neće – dodao je Škoro napomenuvši kako je u kampanji iz fokusa maknuto sve ono što zanima obične ljude.

– Nema gospodarstva, nema socijale, obrazovanja, zdravstva. Nametnuta je samo gomila nepotrebnih ideoloških prepucavanja i želja da se minorizira onog drugog i u tome svi sudjeluju – istaknuo je čelnik Domovinskog pokreta.

Istaknuo je kako birači u Hrvatskoj imaju jasni izbor.

– Glas za SDP je glas, kako i sam Bernardić reče, za druga Tita, ideologiju i daljnju podjelu hrvatskog naroda. Glas za HDZ je glas za nastavak loše politike koja je dovela do demografske devastacije i stagnacije Hrvatske u kojoj je i Sisak otrpio veliku štetu sa iseljavanjem i propašću gospodarstva, a pod zadnje rafinerije. Mi s mo stava da treba vidjeti ima li smisla uopće kupiti ovakvu INA-u koja je praktički od prodaje uništena i koja više nema ni većinu hrvatskog tržišta. No, treba vratiti energetsku suverenost pa ćemo, kad dođemo na vlast, revidirati ugovore o prodaji hrvatske nafte i vidjeti po kojim to cijenama ide naša nafta u Mađarsku – rekao je Škoro.

U Sisku su se u četvrtak predstavili i neki drugi kandidati Domovinskog pokreta iz 6. Izborne jedinice među kojima i nositelj liste Stjepo Bartulica.