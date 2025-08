General Marijan Mareković o susretu s generalom Atifom Dudakovićem: Vladalo je ushićenje, znali smo da je kraj

"Gospodine generale, dobrodošli. Čekali smo vas dugo, ali napokon smo se sreli", bile su to riječi generala Atifa Dudakovića, zapovjednika Petog korpusa Armije BiH, upućene hrvatskom generalu Marijanu Marekoviću prilikom glasovitog susreta Hrvatske vojske i Armije BiH. Dvije vojske sastale su se na državnoj granici, na mostu na Korani kod Tržačkih Raštela, trećeg dana operacije Oluja, 6. kolovoza 1995.

Za vrijeme Oluje deblokiran je Bihać, koji je bio u okruženju srpske vojske od ljeta 1992., a Hrvatska vojska spojila se sa snagama Petog korpusa Armije BiH, koji je do tada s HVO-om branio opkoljeni grad. Peti korpus tijekom borbi ušao je na teritorij Hrvatske i stigao do Grabovca, na cesti Rakovica – Plitvička jezera. Nakon oslobađanja tog područja od srpskih snaga, prema dogovoru s hrvatskom stranom, povukli su se na teritorij BiH.

Jedan od najsnažnijih simbola tog povijesnog trenutka spajanja dviju vojski ostala je fotografija susreta generala Marekovića i Dudakovića. Autor fotografije je Ivica Matošević, tada časnik za propagandno-psihološke i informativne poslove u Drugoj pješačkoj bojni 1. gardijske brigade Tigrova, koji su prvi stigli na granicu i svjedočili tom događaju.

Za Večernji list Matošević danas kaže: "Trideset je godina iza nas. No, u ratu smo tada već bili četiri i pol godine kao vojnici i časnici. U tom trenutku osjećao sam se ushićeno, a ovaj događaj bio je neka vrsta prijateljstva koje se ne zaboravlja. Susret dviju pobjedničkih vojski koje imaju isti cilj, a to je oslobođenje".

Naš sugovornik, Ivica Matošević, od lipnja 1991. godine, kada je pristupio brigadi Tigrova, sve do 1997., sa suradnicima Ljubomirom Kačićem i Željkom Đidarom, snimio je čak 35 tisuća fotografija. Tih godina, prisjeća se, ostvarena je i izvrsna suradnja s kolegama iz časopisa Hrvatski vojnik, Tomislavom Brandtom i Davorom Kirinom. Opisuje nam i držanje generala Marekovića i Dudakovića prilikom susreta koji je zauvijek zabilježio.

– Impresivni su bili. I stojim iza te rečenice. Prijateljski su bili raspoloženi. Bili su pravi profesionalci na visini zadatka. Takvi su i ostali časnici bili. Sjećam se kako su jedni drugima poklanjali pištolje. Lijepi trenuci, ali ne daj Bože, u ratu nema ničega lijepoga, što se kaže, osim te pobjede, a taj trenutak kratko traje – kaže Matošević.

Danas, s ponosom na svoje sudjelovanje u Domovinskom ratu, Matošević svoja iskustva prenosi i učenicima sedmih i osmih razreda osnovnih škola u Zagrebu. – Kad pričam djeci o Domovinskom ratu, uvijek im naglašavam da u ratu nema ničega lijepog osim slobode i osjećaja pobjede. Uvijek im govorim: zalaganje za kulturu, znanje, poštovanje, to su načini kako možemo pobijediti predrasude i nepravdu u ljudskim odnosima – poručuje.

General Marijan Mareković također se s posebnim osjećajem prisjeća toga dana. – U tom trenutku vladalo je ushićenje. Završili smo operaciju na tom dijelu i došli na državnu granicu Republike Hrvatske i spojili se s Petim korpusom. Naše su se vojske susrele i dan ranije. Inače, cijela situacija krenula je još 5. kolovoza kad smo pustili informaciju putem sustava veza svim postrojbama da je Knin oslobođen i to je izazvalo oduševljenje i dodatno podiglo ionako visok moral Hrvatskoj vojsci. Svi su osjetili da sve ide kraju i tako da smo 6. kolovoza upriličili i taj naš susret s pripadnicima Petog korpusa. Vojnici su se pozdravljali, grlili i razgovarali. Shvatili smo da je to – to, da je kraj – prisjeća se.

– Ni na kraj pameti nije mi bilo da će se 30 godina kasnije o toj fotografiji toliko govoriti. Što vrijeme više prolazi, sve sam ponosniji što sam imao čast biti dio tog trenutka. Mnogi me danas prepoznaju upravo po toj fotografiji – ističe general Mareković. A njezin autor, Ivica Matošević, s ponosom ističe: – Znao sam još tada da će ta fotografija s Koranskog mosta jednog dana imati veliku vrijednost.