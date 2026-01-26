Naši Portali
130 milijuna eura godišnje

Poskupit će putovanje kroz još jednu europsku državu: Uvode se vinjete, evo koliko će koštati

pixabay
VL
Autor
Laura Puklin
26.01.2026.
u 13:28

Najvejrojatinje će vinjeta biti digitalna. Sustav će biti povezan s registarskom pločicom i nadziran kamerama uz cestu

Belgijske pokrajine Flandrija i Valonija postigle su dogovor o uvođenju cestarina na autoceste, prenosi list Het Laatste Nieuws. Flamski ministar financija Ben Weyts je izjavio kako ova pokrajina želi uložiti velika sredstva u cestovnu infrastrukturu, što znači da im je potrebno financiranje za izgradnju novih cesta i održavanje postojećih. Ministar nije mogao potvrditi kada će vinjeta biti uvedena. "Ne mogu i neću biti vezan za vremenski okvir, ali moja je ambicija da se u nadolazećim mjesecima postigne dogovor između vlada Valonije i Flandrije", rekao je. 

Cestarine bi generirale 130 milijuna eura godišnje samo za Flandriju, a najmanje 50 milijuna eura za Valoniju. Ove dvije pokrajine odlučile su se za vinjetu umjesto naplate po kilometru. Takva se naplata smatra tehnički složenijom i politički osjetljivijom. Naplata cestarina primjenjivala bi se na glavne autoceste i regionalne ceste, slično kao i u Austriji te Švicarksoj. Spominje se cijena od 100 eura godišnje. Za automobile starije od dvadeset godina cestarina za 365 dana bi se mogla popeti na 125 eura.

Najvejrojatinje će vinjeta biti digitalna. Sustav će biti povezan s registarskom pločicom i nadziran kamerama uz cestu. Svatko tko nema valjanu vinjetu riskira kaznu. Strani vozači morat će kupiti vinjetu online, a spominju se tjedne i mjesečne vinjete. U Belgiji trenutačno samo kamioni plaćaju cestarinu, a kao glavni razlog za uvođenje cestarina spominje se gust tranzitni promet kroz državu.
Ključne riječi
cestarina Belgija vinjeta

