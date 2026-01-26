Naši Portali
AMERIKA KLJUČA, ICE AGENTI SIJU SMRT

Trumpov ultimatum demokratima u 5 točaka za sprečavanje kaosa: jedan je uzrok svih problema

Ongoing federal immigration crackdown in Minneapolis
Foto: LEAH MILLIS/REUTERS
Autor
Antonio Mandir
26.01.2026.
u 11:08

Nakon likvidacije američkog državljanina Alexa Prettija tijekom operacije saveznih agenata iz imigracijske službe (ICE) u Minneapolisu, šire se prosvjedi protiv Trumpove administracije

Amerika ključa nakon još jednog ubojstva svoga građanina na ulici što je zabrinulo i samog predsjednika Donalda Trumpa. Nakon likvidacije američkog državljanina Alexa Prettija tijekom operacije saveznih agenata iz imigracijske službe (ICE) u Minneapolisu, šire se prosvjedi protiv Trumpove administracije. Osim uličnih prosvjeda, demokrati u Kongresu sada namjeravaju povećati pritisak i blokirati proračunska sredstva dodijeljena ICE-u. Bivši predsjednici Barack Obama i Bill Clinton pozvali su američke građane na prosvjede.

Trump je, međutim, okrivio demokrate za smrtonosne pucnjave i zatražio posljedice. Trump je pozvao demokratskog guvernera Minnesote i gradonačelnika Minneapolisa, Tima Walza i Jacoba Freya, te sve demokratske guvernere i gradonačelnike u SAD-u na suradnju s njegovom administracijom. Radi se o "provedbi zakona naše zemlje umjesto otpora i raspirivanju plamena podjela, kaosa i nasilja", napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social, predstavljajući svoj plan za rješavanje problema u pet točaka:

1.„Guverner Walz i gradonačelnik Frey trebali bi predati sve kriminalne ilegalne imigrante koji su trenutačno zatvoreni u njihovim državnim zatvorima i pritvorskim centrima, sa svim ilegalnim kriminalcima s aktivnim nalogom za hapšenje ili poznatim kaznenim dosjeom, saveznim vlastima kako bi mogli biti odmah deportirani.

2. “Državne i lokalne agencije za provođenje zakona moraju se složiti s predajom svih ilegalnih imigranata koje je uhitila lokalna policija."

3. "Lokalna policija mora pomagati saveznoj policiji u uhićenju i pritvaranju ilegalnih imigranata traženih zbog kaznenih djela."

4. „Demokratski političari moraju surađivati sa saveznom vladom kako bi zaštitili američke građane brzom deportacijom svih kriminalnih ilegalnih imigranata iz naše zemlje. Neki demokrati, na primjer u Memphisu, Tennesseeju ili Washingtonu, D.C., već su to učinili, što je dovelo do veće sigurnosti na ulicama.“

5. „Nadalje, ovime pozivam Kongres Sjedinjenih Država da odmah donese zakon kojim će se ukinuti 'gradovi utočišta' koji su uzrok svih ovih problema. Američki gradovi trebaju biti sigurna utočišta SAMO za američke građane koji poštuju zakon, a ne za ilegalne imigrante koji su prekršili zakone naše zemlje.“

