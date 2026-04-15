FOTO Orbanova vladavina učinila je ovog čovjeka najbogatijim Mađarom - što će s njim napraviti Peter Magyar?

Tijekom svog govora , dan nakon pobjede na izborima, kandidat za premijera Péter Magyar spomenuo je poduzetnika Lőrinca Mészárosa kao primjer povezanosti politike i kapitala. ‘Nije normalno da netko u deset godina postane bogatiji nego britanska kraljevska obitelj u četiri stoljeća’, rekao je Magyar, dodajući da ‘svi vide da tu nešto nije u redu’. To je čelnik Tisze izrekao u odgovoru na pitanje može li bivši premijer Viktor Orban završiti u pritvoru, na što je Magyar rekao kako ‘nije posao političara procjenjivati treba li netko biti u zatvoru ili ne’.