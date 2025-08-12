Gaza postala groblje novinara: Netanyahu i u njima vidi teroriste Hamasa

Izraelski zračni napad pogodio je šator za novinare pokraj bolnice Al-Shifa u Pojasu Gaze , usmrtivši pet novinara Al Jazeere, uključujući jednog od najpoznatijih dopisnika Anasa Al-Sharifa. Uz njega, u napadu su ubijeni Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal i Moamen Aliwa. Ovo nije običan vojni udarac, ovo je izravni i hladnokrvni napad na one koji svojim kamerama i izvještajima svjedoče o stvarnosti rata. Izraelska vojska odmah je pokušala opravdati napad tvrdnjom da je Al-Sharif bio zapovjednik Hamasove terorističke ćelije, ali Al Jazeera, međunarodne organizacije za zaštitu medija te kolege novinari to odlučno odbacuju kao bezobzirnu i opasnu laž.