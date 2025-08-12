Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
Ubijeno je najmanje 235 novinara

Gaza postala groblje novinara: Netanyahu i u njima vidi teroriste Hamasa

Autor
Hassan Haidar Diab
12.08.2025.
u 14:52

Izraelski planovi za osvajanje Gaze su "katastrofa neviđene težine i kretanje prema beskrajnom ratu", rekao je Macron

Izraelski zračni napad pogodio je šator za novinare pokraj bolnice Al-Shifa u Pojasu Gaze, usmrtivši pet novinara Al Jazeere, uključujući jednog od najpoznatijih dopisnika Anasa Al-Sharifa. Uz njega, u napadu su ubijeni Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal i Moamen Aliwa. Ovo nije običan vojni udarac, ovo je izravni i hladnokrvni napad na one koji svojim kamerama i izvještajima svjedoče o stvarnosti rata. Izraelska vojska odmah je pokušala opravdati napad tvrdnjom da je Al-Sharif bio zapovjednik Hamasove terorističke ćelije, ali Al Jazeera, međunarodne organizacije za zaštitu medija te kolege novinari to odlučno odbacuju kao bezobzirnu i opasnu laž.

Ključne riječi
strahote sukob na Bliskom istoku Hamas pojas gaze Izrael

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
15:01 12.08.2025.

Pa Al Jazeera i je muslimanska propagandna mašinerija.

Avatar Apsallar
Apsallar
15:05 12.08.2025.

Ja ne znam zašto novinari jednostavno ne žele priznati da nisu iznad ičeg?! Niste nepristrani! Niste iznad događaja! Niste objektivni! Niste pošteni! Niste nekoruptivni! Sve ste što i svi drugi ljudi. Odijelo ne čini čovjeka. Press iskaznica isto tako.

Avatar Le-Freak
Le-Freak
15:06 12.08.2025.

Djelomicno novinara, djelomicno islamskih aktivista u minicu i mantilcicu "novinara"

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još