Gase se stranke koje u imenu imaju narod, selo, radnik, pravo i Jugoslaviju

Ako je politika doista volja naroda, onda je Hrvatska, barem prema registru stranaka, nacija s najviše volje u Europi. U posljednjih 35 godina, otkako imamo višestranačje, u zemlji od 3,8 milijuna stanovnika osnovano je 419 političkih stranaka, a uzmemo li u obzir da, prema zakonu, "stranku može osnovati najmanje sto punoljetnih poslovno sposobnih državljana Republike Hrvatske", svaki je 92. stanovnik ove države jednom bio osnivač neke političke opcije. Tako da, ako se još niste kandidirali, vrijeme je da preispitate svoje ambicije. Trenutačno je aktivno 166 stranaka, dok su 253 službeno ugašene. Kroz stranačke je papire, tako, prošlo 41.900 ljudi, što je, da stavimo stvari u perspektivu, otprilike cijeli Čakovec.