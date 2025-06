Gabrijela Žalac ima dvije presude i još dva postupka

Sjajna je. Nikada nisam vidio nekoga s takvim znanjem. Tako je svojedobno zborio Andrej Plenković o Gabrijeli Žalac, svojoj tadašnjoj ministrici. No onda joj je krenulo nizbrdo jer su se zaredale afere u kojima je ona bila glavna zvijezda, pa je morala otići iz Vlade. Konačni pad uslijedio je u studenom 2021. kada je prema nalogu Ureda europskog tužitelja (EPPO) uhićena u aferi Softver, i to nakon što je EPPO tu istragu preuzeo od USKOK-a. USKOK tijekom svojih izvida nije našao elemenata za pokretanje istrage, dok je EPPO našao elementa i za istragu i za optužnicu i za presudu. Koja je iznenađujuća jer je produkt nagodbe između Žalac i EPPO-a. Bivša ministrica je tijekom istrage i zadnje četiri godine u sva četiri postupka koji se protiv nje vode: dva EPPO-va i da USKOK-ova, negirala krivnju. A onda je ovog svibnja uslijedio kopernikanski obrat. Prvo je sjednica optužnog vijeća u aferi Softver bila odgođena jer je Gabrijela Žalac odlučila početi pregovore s EPPO-om o priznanju krivnje, da bi potom priznala krivnju u jednom od USKOK-ovih predmeta te je po nagodbi i osuđena.

Već se prema tome može zaključiti, jer ona na sve novinarske upite odgovara kako nema komentara, da je Gabrijela Žalac odlučila okončati svoju pravosudnu muku. Rezultat toga su, za sada, dva priznanja krivnje i dvije presude po tim nagodbama s tužiteljstvima. U aferi Softver osuđena je na dvije godine zatvora, čime je postala prva Plenkovićeva ministrica koja ide u zatvor. Kada, ovisi o tome hoće li se na presudu žaliti. Stranke se, kada je riječ o nagodbama, obično odriču žalbe, pa presuda odmah postane pravomoćna. Je li tako i u ovom slučaju, nije poznato, jer je optužno vijeće nejavno, pa je i objava presude po sporazumu stranka također nejavna. Tom presudom Gabrijela Žalac ostala je i bez 200.000 eura, koje je prije sklapanja sporazuma uplatila u proračun. Kako je skupila toliki novac, također nije poznato.

Presuda je u skladu s praksom EPPO-a, koji je sklon brzim okončanjima svojih postupaka sklapanjem nagodbi s okrivljenicima kojima ekspresno uzima novac. Kada su kazne u pitanju, one su u skladu sa sudskom praksom prema kojoj se za koruptivna djela uglavnom izriču uvjetne kazne, rad za opće dobro ili zatvorske kazne koje nisu previsoke. Kada se to zna, zatvorska kazna izrečena Gabrijeli Žalac relativno je visoka, a kada će ići na njezino izdržavanje ovisi o sucu izvršenja koji je na izdržavanje mora uputiti. Može tražiti i odgodu izdržavanja, što sud, ovisno o razlozima odgode, odobrava ili ne. S obzirom na sve to, teško je reći kada bi Gabrijela Žalac mogla završiti iza rešetaka, no ako se već odlučila na priznanje krivnje, logika bi nalagala da se te kazne želi što prije riješiti. EPPO protiv nje vodi i istragu zbog sumnji da je javnim novcem plaćala trošak proslave svog rođendana, a kako joj je suoptuženica već osuđena nakon priznanja krivnje i sporazuma s EPPO-om, očekuje se da će se i tom postupku također nagoditi.

Što se tiče USKOK-a, zbog optužbi da je od Josipe Pleslić (ex Rimac) tražila da pomogne njezinu bratu u polaganju državnog ispita, uvjetno je osuđena na godinu dana zatvora uz rok kušnje od tri godine. No USKOK ju je optužio i u velikoj aferi Vjetroelektrane u kojoj su joj optužbe mnogo teže, jer se Žalac tereti da je s Josipom Rimac omogućila da HBOR tvrtki Milenka Bašića dodijeli kredit od 130 milijuna eura.