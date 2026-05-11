Američki senator upozorava na zalihe streljiva: 'Mislim da je to šokantno...'

Zalihe streljiva i taktičkih projektila američke vojske ozbiljno su iscrpljene, upozorio je u nedjelju američki demokratski senator Mark Kelly. "Mislim da je pošteno reći da je šokantno koliko smo duboko zašli u ta skladišta", rekao je senator za američku televiziju CBS News.

Kelly rekao je da je američki predsjednik Donald Trump uvukao Sjedinjene Države u rat s Iranom "bez strateškog cilja, bez plana, bez vremenskog okvira i zbog toga smo potrošili mnogo streljiva". Kelly, istaknuti član Odbora za oružane snage, citirao je izvještaje Pentagona u kojima se detaljno navode zalihe specifičnih projektila, uključujući Tomahawke, ATACMS, SM-3 i onih koje se koristi u sustavima Patriot. Trebale bi "godine" da se te zalihe obnove, rekao je, bez navođenja konkretnih brojki.

Upozorio je da se SAD možda neće moći braniti u slučaju dugotrajnog sukoba. SAD bi se tada našao "u gorem položaju" nego da se "ovaj rat u Iranu nije dogodio", kazao je Kelly. Pentagon trenutno traži odobrenje za značajno povećanje obrambenih izdataka. Prijedlog proračuna Trumpove administracije za fiskalnu godinu 2027. predviđa gotovo 1,5 bilijuna dolara obrambenih izdataka.

Kelly je to opisao kao "skandalozno", rekavši da je proračun Pentagona iznosio 700 milijardi dolara kada se pridružio Senatu prije pet i pol godina, prenosi Dpa. Prema Pentagonu, iranski rat koštao je SAD otprilike 25 milijardi dolara do kraja travnja. Ta brojka predstavlja procijenjene ukupne izdatke od napada SAD-a na Iran krajem veljače, a najveći dio potrošen je na streljivo.