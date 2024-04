Futurolog Costas Markides: ‘Budućnost će biti hibridna’

Tehnološke, društvene i političke promjene u svijetu događaju se sve brže, što značajno utječe na organizacije koje se u kratkom vremenu moraju prilagođavati novim uvjetima. Kako opstati u takvom okruženju?

Odgovor na to pitanje u sklopu predavanja o budućnosti liderstva pod nazivom “Strategy in a World of Continuous Disruption” ponudit će futurolog Costas Markides, jedan od predavača na poslovnoj konferenciji Future Tense 15. svibnja u Zagrebu.

Markides, inače profesor strategije i poduzetništva s London Business Schoola (LBS), usmjeren je na istraživanje primjene tehnologije i disruptivnih poslovnih modela za rješavanje ključnih društvenih problema poput siromaštva, pothranjenosti, kriminala u urbanim središtima i klimatskih promjena.

Važnost starih vještina

Za Poslovni dnevnik otkrio je koje vještine i znanja moraju imati uspješni budući lideri. “Ne moraju imati nove vještine, već iste one koje su morali imati naši djedovi, bake i roditelji, samo što su neke od tih vještina sada mnogo važnije nego prije. Na primjer, kreativnost je bila važna i prije sto godina, ali u današnjem je svijetu ona puno važniji kriterij za dobrog lidera”, kazao je naglasivši i važnost empatije.

“Empatija prema ljudima i sposobnost da im racionalno objasnite zašto se organizacija mijenja, ista je vještina koju su morali imati naši preci”, naglasio je Markides. “Lideri vještine moraju prilagođavati situaciji s kojom se suočavaju”, smatra futurolog. Je li rad od kuće poslovna strategija budućnosti u industrijama koje si to mogu priuštiti, pitanje je “od milijun dolara”, kaže Markides.

“Svaki moj klijent postavio mi je to pitanje. Smatram da ćemo u skoroj budućnosti svjedočiti hibridnom načinu rada. Pod hibridnim, mislim da trebamo dopustiti ljudima da rade od kuće, ali ne cijeli tjedan”. Futurolog vjeruje da to pravilo vrijedi bez obzira na industriju ili nečiju specifičnu poziciju.

Optimističan oko budućnosti

‘Ključno je osigurati da ljudi tehnologije koriste u društvene svrhe, umjesto da ih koriste isključivo za zaradu novca’, kaže Markides.

“S jedne strane, rad od kuće ima brojne prednosti poput veće autonomije, fleksibilnosti, manje ometanja i uštede vremena. Međutim, važno je imati na umu i određene nedostatke. Rad od kuće može negativno utjecati na kulturu organizacije te smanjiti inovativnost unutar tvrtki.

Također, može imati loš psihološki utjecaj na pojedince jer ljudi su društvena bića. Odlazak na posao nije samo obaveza, već i prilika za druženje i stvaranje prijateljstava. Baš kao što rad od kuće ima svoje prednosti i nedostatke, isto vrijedi i za rad u uredu. Smatram da je ključno pronaći ravnotežu između rada od kuće i rada u uredu.

“Ta ravnoteža će varirati ovisno o industriji, tvrtki i poslu koji obavljate. No, jedno je sigurno – budućnost će biti hibridna”, istaknuo je. Naveo je kako nam nove tehnologije mogu pomoći u rješavanju klimatskih promjena, kriminala i siromaštva diljem svijeta.

Afrička dobra praksa

“Ne radi se samo o novim tehnologijama, već i o poslovnim modelima koji mogu znatno pomoći u rješavanju nekih društvenih problema s kojima se suočavamo. U Africi sada postoji organizacija koja koristi bespilotne letjelice za dostavu hrane i lijekova.

Izolirana područja koja nemaju razvijenu cestovnu infrastrukturu tako mogu dobiti potrebne lijekove i hranu. To je samo jedan primjer tehnologije koja će nam pomoći u rješavanju društvenih problema kao što su siromaštvo, nedostatak hrane ili lijekova.

U lipnju 2023. profesor Markides sa svojim je studentima posjetio Silicijsku dolinu i obišao mnoge start-up tvrtke koje eksperimentiraju s novim tehnologijama i poslovnim modelima.

“Svi ti eksperimenti mogu pomoći ljudima u rješavanju društvenih problema. Optimističan sam oko budućnosti jer vjerujem da će tehnologije i poslovni modeli biti na raspolaganju. Ključno je osigurati da ljudi tehnologije koriste u društvene svrhe, umjesto da ih koriste isključivo za zaradu novca”, upozorio je.