Frka-Petešić: Cijela priča je obračun s premijerom. Ponudio bih ostavku da je nešto bilo protuzakonito

Predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić u HTV-ovoj emisiji Romana Bolkovića '1 na 1' komentirao je situaciju u kojoj se našao zbog obnove državnog stana u kojem trenutno stanuje. Rekao je da je to čudan splet sretnih i nesretnih okolnosti te poručio kako je njegova savjest čista, jer nije učinio ništa protivno zakonu.

- Nesretnih zbog toga što sam se u to udubio puno više unazad desetak dana da sve to zapravo rekonstruiram i da shvatim sve, čime se nisam bavio, jer to nije moj posao. Ja sam najmoprimac u toj zgradi, ja nisam vlasnik. Dakle, ta zgrada je jedna od zgrada kojom upravljaju Državne nekretnine. Oni su nakon potresa obišli sve te zgrade koje imaju u upravljanju, u Ilici, Palmotićevoj, Kukuljevićevoj i u Jurišićevoj. I ustanovili su da je stan u kojem stanujem, najoštećeniji, daleko najoštećeniji. I to iz razloga, što je ta zgrada starija od sto godina od ostalih. To je ta nesreća, jer sam se baš našao u toj zgradi i to na zadnjem katu, gdje se jako zaljuljalo, metar smo svi poletjeli, krevet se pomaknuo za metar, rekao je Frka-Petešić.

- U svakom slučaju, stan je bio jako loš, statičari su došli dva dana nakon toga i rekli su da se moramo iseliti, da nije sigurno za život, ne možemo tu boraviti, jednostavno meni to nije bila opcija u tom trenutku. Imali smo koronavirus, imali smo predsjedanje Europskom unijom, potres u Zagrebu, jednostavno nije mi palo na pamet da premijeru kažem da ću se dva tjedna baviti svojom selidbom. I pitao sam, možemo li se u jednom dijelu nekako stisnuti. Nama su rekli da u sobe uopće ne ulazimo i mi smo de facto mjesec i pol dana, ne znam koliko, živjeli u dnevnom boravku. Spavali na kauču koji nije rasklopiv, ali ima puno gorih situacija u životu. U svakom slučaju, oni su odlučili kad su se i ostali stanari, gdje imamo sretnu okolnost, bračni par Ćurić, koji su građevinari, uspjeli su okupiti sve ostale vlasnike da se krene u brzu samoobnovu zgrade, dodao je.

- Onda su se i Državne nekretnine morale uključiti, ali ja nisam ništa intervenirao, to možete pitati, poručio je.

- Dvije su faze, jedna je hitna sanacija ovog stana, gdje je sva žbuka popadala, sve biblioteke, sve knjige. To je bio krš i lom. Stropovi su popadali, na jastuku moje supruge pala je jedna gromada od četiri, pet kilograma, na sreću, ona se ustala prije. To je stara zgrada. Krenulo se u hitnu sanaciju da se može kako-tako obitavati u tom stanu. Nakon što je krenula druga faza u svibnju, konstrukcijske sanacije, tada su se i naravno Državne nekretnine uključile za ovaj dio stana, da se oni nisu uključili ne bi bilo moguće dovršiti konstrukcijsku sanaciju cijele zgrade. Na svu sreću da je to napravljeno, jer kad je došao drugi potres, onaj petrinjski, tada su radovi već bili gotovi i de facto nije bilo više oštećenja kakvih smo imali u prvom potresu. Bilo je nekih malih napuklina, ja još uvijek imam neke napukline na zidovima, ali to je ništa, to nisam ni prijavio. To je i dan danas tako. To pokazuje da je ta konstrukcijska obnova koja je napravljena u svibnju i lipnju bila kvalitetna, rekao je Frka-Petešić.



- Ono što je nama prijetilo je zabatni zid koji je između naše zgrade, koji je bio na našim dvjema spavaćim sobama, i susjedne zgrade. Krov je ravan, a susjedna zgrada ima krov, i taj zabat je prijetio da se uruši, padne na strop i padne na naše krevete. I zbog toga je trebalo hitno razbiti, odnosno ožbukati taj zid, učvrstiti ga. To je ta druga faza konstrukcijskih radova, koji su se morali provesti da bi se završila konstrukcijska obnova tog stana, objasnio je predstojnik Ureda predsjednika Vlade.

Ponovio je da se zgrada obnovila bez njegove intervencije.

Ispričao je kako je boravio u stanu u zagrebačkoj Dubravi od 2011. do 2017. U među vremenu, imenovan je za veleposlanika u Maroku. Njegova najstarija kćer nije željela ići s njima pa je ona ostala u tom stanu koji su iznajmljivali. Kada se vratio u Hrvatsku da bi preuzeo sadašnju dužnost, bio je u otkaznom roku za stan jer je vlasnik odlučio iznajmiti drugom kolegi. Tada je, kaže, saznao da ima pravo kao dužnosnik na stan, te je podnio zahtjev za isti.

- I tu se traži od mene potvrda o prebivalištu. Ja do tada imam prebivalište u Dubravi, mogu uzeti potvrdu od stana kojeg napuštam i ta potvrda nakon nekoliko tjedana ne vrijedi, jer ja neću tamo prebivati. Ja ne mogu zatražiti potvrdu o prebivalištu tu u stanu, koji ću dobiti, ne znam još gdje će biti taj stan i on je službeni stan koji imam na korištenje dok sam na dužnosti. On je privremeni smještaj. Ja nemam nekretnine, nemam stana i u nekom pravnom vakuumu sam. I u tom trenutku nazovem svoga oca i pitam mogu li se ja prijaviti kod njega. I on, naravno prihvati. Naša obitelj nema druge nekretnine u Hrvatskoj, nego našu obiteljsku kuću u Salima, objasnio je.

- Ja pribavim tu potvrdu i priložim je uz svoj zahtjev za podnošenje stana. I radim grešku. Pribavim samo za sebe, jer se od mene traži, tada to nisam pribavio za obitelj. U pakiranju smo, supruga je kasnije to mislila regulirati, no nije, dodao je.



- Pogriješili smo što supruga nije prijavila prebivalište, no sada smo i to napravili, poručio je.

Dodaje i da su mu objasnili su u MUP-u da ako osoba ima negdje prijavljeno prebivalište, a boravište na drugom mjestu, to nije prijavljeno fiktivno prebivalište.

- Fiktivno je samo ako imate prebivalište, ne živite u njemu i nemate prijavljeno boravište u mjestu gdje stvarno živite, rekao je predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, mr. sc. Zvonimir Frka-Petešić.

Naglasio je kako se ne osjeća krivim, te da je cijela priča politički obračun s predsjednikom Vlade.

- Moja savjest je čista i nisam učinio ništa protivno zakonu. Sve što koristim kao dužnosnik, koristim u skladu s propisima, a već sam više puta rekao; da je kojim slučajem drugačije već bi sam ponudio ostavku, poručio je Frka Petešić.