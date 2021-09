Franjo Varga: Mamić mi je za taj posao platio 600-700 tisuća kuna

Franjo Varga, bivši MUP-ov informatičar, nepravomoćno osuđen za aferu SMS u kojoj ga se tereti da je lažirao poruke koje su trebale pomoći Zdravku Mamiću i Ivici Todoriću, za Provjereno je ispričao svoju stranu priče.

– Zašto bih ja bio Pedro koji visi kad nemam veze s time? Zbog političkih obračuna. Zato što se netko želi riješiti nekoga. I politički ubiti. I da ja zato robijam? – započeo je svoju priču Varga.

– Mene se uvijek htjelo prikazati kao nekog groznog kriminalca koji pravi lažne SMS poruke, što nije točno – kaže on. Osuđen je nepravomoćno na tri i pol godine zatvora.

U izradi SMS-ova Vargi, stoji u presudi, pomogao mu je Blaž Curić, nekadašnji vozač bivšeg ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića i kum Milijana Brkića. Osuđen je da je Vargi dostavljao brojeve telefona za njihovu izradu. Među ostalim, brojeve Milijana Brkića i Martine Dalić. Varga tvrdi da je bio u komunikaciji ne samo s premijerom već i brojnim drugima u vrhu HDZ-a.

– Sad što sam ja točno radio – mnogi su me iskorištavali za neke svoje igre i igrice, a to sam nažalost kasno shvatio. Ne bih o imenima. Prepoznaju se oni sada. Za istrage me jesu koristili. Ja sam dosta istraga odradio. Sve sam prijavio Državnom odvjetništvu. Pod pseudonimom zbog obitelji – ispričao je Varga.

Blaž Curić dojavio mu je da je pod istragom te mu je rekao da obriše sve poruke.

– Trebao sam izbrisati poruke i pozive koje sam razmjenjivao s premijerom, s Orepićem, s Brkićem. Nema veze s Mamićem. Gospodin Curić uopće nije znao da se ja čujem s gospodinom Mamićem. Poruke sam brisao da se mene ne bi dovodilo u vezu s njima – uvjerava Varga.

Kaže i da je Mamiću predao dokaze o tome tko je nacrtao svastiku na nogometnom stadionu Poljud koja se jasno vidjela prije šest godina na travnjaku tijekom utakmice Hrvatske i Italije.

– To sam s Vladom Galićem radio. Došao sam do toga da je plaćeno pedeset tisuća kuna da ugasi kamere tu večer i da omogući da se iscrta svastika. Platili su mu konkretno Ostojić i Kotromanović koji su se s njime našli. Nisam došao do konkretnih imena. Jedan ili dva imena sam imao. To sam dao gospodinu Mamiću. On je sve to predao policiji. Ali ništa – tvrdi Varga, a od Mamića je za taj posao navodno dobio vrijednu nagradu.

– Dao mi je oko šesto, sedamsto tisuća kuna. Ali o porukama nismo razgovarali. Gospodin Mamić mi nikada nije platio ni za te poruke ni zato da počinim bilo kakvo kazneno djelo – kaže Varga.

VIDEO Varga: Sve su konstrukcije i laži