Francuski zrakoplov sletio u Poljsku, Glavni stožer objavio video: 'Započelo je'

Poljski Glavni stožer objavio je kako je započela operacija NATO -a pod nazivom „Istočni stražar“, čiji je cilj jačanje istočnog krila Saveza nakon nedavnog upada ruskih dronova na poljski teritorij. Kao potvrdu početka operacije, Glavni stožer objavio je i video snimku slijetanja francuskog transportnog zrakoplova A400 u zračnu luku Minsk Mazowiecki. Zrakoplov je, kako je navedeno, isporučio naoružanje za borbene zrakoplove Rafale, koji se, po svemu sudeći, već nalaze u Poljskoj.

Kako piše CNN, NATO je pokrenuo ovu inicijativu kako bi ojačao obranu istočnog krila Europe nakon nedavnog upada ruskih dronova u poljski zračni prostor. Glavni tajnik NATO-a, Mark Rutte, objavio je u petak da će operacija „Istočni stražar“ početi u narednim danima, a u njoj će sudjelovati resursi iz Danske, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke i drugih država.

„Istočni stražar će dodati fleksibilnost i snagu našoj poziciji te jasno pokazati da smo, kao obrambeni savez, uvijek spremni braniti se“, rekao je Rutte. Naglasio je i kako ruski „opasan i neprihvatljiv“ upad drona u srijedu nije izolirani incident te da se neoprez Rusije u zraku duž istočnog krila NATO-a povećava.

Vrhovni saveznički zapovjednik NATO-a u Europi, američki general Alexus Grynkewich, izjavio je da će operacija biti „fleksibilna i agilna“, uključujući pojačane kapacitete, integriranu zračnu i kopnenu obranu te povećanu razmjenu informacija među saveznicima. Prvi koraci operacije počinju odmah, iako će kompletna implementacija zahtijevati neko vrijeme. Među opremom predviđenom za operaciju su: dva borbena aviona F-16 i fregata protuzračne obrane iz Danske, tri borbena aviona Rafale iz Francuske i četiri Eurofightera iz Njemačke.

„Iako je naša neposredna pozornost usmjerena na Poljsku, ova situacija nadilazi granice jedne države. Ono što utječe na jednog saveznika, utječe na sve nas“, dodao je Grynkewich. Operacija je modelirana prema ranijoj NATO-ovoj inicijativi „Baltic Sentry“, pokrenutoj kao odgovor na sabotažu podmorskih kabela u Baltičkom moru. Poljski premijer Donald Tusk jučer je upad ruskih dronova u Poljsku nazvao „napadom“ i istaknuo da nije riječ o nesporazumu, samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump sugerirao da je povreda zračnog prostora mogla biti slučajna.

Poljski dužnosnici navode da je u srijedu Rusija lansirala čak 21 dron prema Poljskoj, iako nisu svi pronađeni. Prethodno je potvrđeno 19 ulazaka u poljski zračni prostor, od kojih je veliki broj došao iz Bjelorusije. Ministar unutarnjih poslova Poljske rekao je da je ukupno 16 dronova pronađeno diljem zemlje, na područjima koja se protežu stotinama četvornih milja.

Poljska i američki predstavnici, zajedno s drugim državama, izrazili su „ozbiljnu zabrinutost“ zbog ruskih postupaka pred Vijećem sigurnosti UN-a, dok je ruski veleposlanik u UN-u Vasily Nebenzya odbacio optužbe, tvrdeći da je došlo do „neosnovanih optužbi protiv Rusije“ i da domet dronova nije mogao doseći poljski teritorij. Rutte je naglasio da procjena NATO-a o upadu drona još traje te dodao: „Bilo da su ili nisu ruski postupci namjerni, Rusija je prekršila zračni prostor NATO-a. Stoga moramo jasno pokazati odlučnost i sposobnost obrane našeg teritorija. Upravo to i jest cilj operacije Istočni stražar.“