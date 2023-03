Francuska, Češka, Rumunjska, Irska i Danska imaju najviše stope fertiliteta u EU

Francusku koja već stoljeće dosljedno provodi pronatalitetnu politiku druge zemlje EU desetljećima ne mogu skinuti s trona kad je riječ o broju rođenih beba odnosno stopi fertiliteta (prosječan broj rođene djece po ženi u reproduktivnoj dobi op.a). Kad je riječ o europskom kontinentu od Francuske je jedino bolja Turska koja je prema posljednjim dostupnim podacima imala stopu fertiliteta od 1,88.

Bogata Njemačka koja je već dugo useljenička zemlja uspjela se posljednjih godina po stopi fertiliteta (1,58) dići iznad prosjeka EU (1,53), no daleko je od Francuske koja ima stopu fertiliteta 1,84. Nakon Francuske i dalje su države EU s najvišim stopama fertiliteta Češka (1,83), Rumunjska (1,81), Irska (1,78), Danska (1,73), Švedska (1,67)...

U Irskoj, koja godinama privlači mlado i obrazovano stanovništvo, osigurava doplatak za svu djecu te dodatke prihodima roditelja koji rade skraćeno i onima slabije plaćenima te za samohrane roditelje, stopa fertiliteta iz godine u godinu raste jer im je primjerice 2019. iznosila 1,71.

Švedska, također, već dugo ma razvijenu pronatalitetnu politiku koja podrazumijeva financijske, stambene povlastice obiteljima s djecom, ali i olakšavanje položaja zaposlenih roditelja na tržištu rada, no kod njih stopa fertiliteta sada ne raste, već je u blagom padu iako su i dalje u vrhu EU. Uz Čehe koji su godinama u vrhu po stopi fertiliteta kao i Rumunji tu su i Danci koji se kontinuirano ubrajaju u najsretnije narode na svijetu.

Nasuprot državama s najvećim stopama fertiliteta najniže stope fertiliteta imaju zemlje juga Europe Malta (1,13), Španjolska (1,19), Italija (1,25) u kojima je loš položaj žena na tržištu rada. Pokazuju to podaci Eurostata za 2021. prema kojima je Hrvatska sa stopom fertiliteta (1,58) čak malo iznad prosjeka EU (1,53), no napomenimo da Hrvatska ne stoji dobro je u odnosu na 2021., kada smo imali 36.508 rođene djece, lani imala najmanji broj rođene djece ikad svega njih 33.994 prema podacima Državnog zavoda za statistiku. Inače, u EU je 2021. rođeno 4,09 milijuna beba, što je više u odnosu na 2020. kada je rođeno 4,07 milijuna beba. Među državama u kojima raste stopa fertiliteta je i susjedna Slovenija (1,64), no za razliku od Hrvatske uređenija su država i iz Slovenije mladi masovno ne iseljavaju.

