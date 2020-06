Fra Smiljan Kožul poziva na krunicu Gospi Fatimskoj

Fra Smiljan Kožul i Pokret krunice za obraćenje i mir pokrenuli su od danas „Devetnicu Gospi Fatimskoj“ uoči predstojećih parlamentarnih izbora.

„Devetnica se održava od 26. lipnja do 4. srpnja s nakanom da slijedeći parlamentarni izbori kao rezultat ostvare da se u našem Saboru nađu i pojedinci i stranke koji će se zalagati da Sabor poštuje i podržava kršćansko katoličku stvarnost naše domovine, jer 80 posto stanovništva se kod popisa stanovništva izjašnjava kršćanskim vjernicima“, piše dr. fra Smiljan Dragan Kožul, duhovni ravnatelj Pokreta krunice, dodajući kako će u devetnici sudjelovati i katolički mediji, koji će u svojim će programima svih devet dana moliti Krunicu na čast Gospe Fatimske „koju je Krist Gospodin poslao u vremenu kada je Oktobarskom revolucijom započeo svoje bezbožno i ateističko djelovanje Komunizam“.

„Gospa je u Fatimi ukazala da će se molitvom krunice uništiti ta bezbožna ideologija i da će se Rusija obratiti. Zar nismo svjedoci da se to i dogodilo. Tako će HKR svaku večer u 22.00 uživo moliti krunicu te će snimku puštati ujutro u 06.30. Radio Marija će svaki dan u 15.15 uživo moliti krunicu, a LAUDATO TV. će to činiti u 23.30. Sudjelujmo u tim molitvama“, poziva fra Smiljan Kožul, navodeći kako će tri molitvene zajednice koje se sastaju u crkvi svetog Križa (Maranatha, Ruah Adonai i Magnificat) također u dvorani Milosrdnog Isusa svaku večer od 21.00 do 22.00 moliti krunicu, koja će biti prenošena uživo, a moći će se pratiti u na Facebooku zajednice Ruah Adonai i njegovu profilu Dragan Kožul.

„Ljubljeni vjernici sudjelujmo u toj molitvi, a Gospa će nas i ovaj puta pomoći kao što je to u našoj povijesti toliko puta učinila. Pozdravlja Vas i svima šalje svoj blagoslov Kristov svećenik, dr. fra Smiljan Dragan Kožul, duhovni ravnatelj Pokreta Krunice“, poručuje fra Smiljan Kožul u svome pozivu.