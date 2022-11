Fotograf slučajno zabilježio nevjerojatan prizor: Pogledajte kako je morski pas 'upao' na fotografiju surfera

Velike bijele psine vrhunski su predatori i najveća grabežljiva riba na svijetu. Plivaju brzinom od oko 55 km/h i imaju 300 nazubljenih zuba. Iako se na njih uvijek gledalo kao na vrlo opasne, jedan pripadnik te vrste zadivio je i nasmijao mnoge jer je "upao" na fotografiju surfera.

U subotu, 22. listopada, fotograf Jordan Anast usmjerio je svoj fotoaparat na profesionalnog surfera Tylera Warrena na natjecanju u Kaliforniji. Dok je fotografirao Warrena, morski pas izletio je iz oceana. Na djelić sekunde pojavio u pozadini prije nego što je ponovno završio u vodi. To je bilo dovoljno da Anast "okine" fotografiju.

Great white sharks are such hams! Every since "Shark Week," they just HAVE to be on camera! (Photo captured by photographer Jordan Anast during the San Onofre Surf Club contest on Oct. 22.) pic.twitter.com/BSbZUq0Cn7