IZDAN NIZ UPOZORENJA

FOTO/VIDEO Pogledajte što se približava Hrvatskoj. Oluja već pogodila dio Istre, padala i tuča

VL
Autor
Večernji.hr
20.08.2025.
u 22:55

Snažno nevrijeme s tučom veličine oraha pogodilo je Umag. DHMZ je izdao crveni meteoalarm za riječku regiju, upozoravajući na opasnost zbog mogućih bujičnih poplava i olujnog vjetra.

Najavljena oluja stigla je u Hrvatsku, a prvi na udaru našao se sjeverozapad Istre gdje je područje Umaga pogodila tuča veličine oraha i obilna kiša koja je poplavila ulice.

Ovo je uvod u opasne prilike, zbog čega je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za četvrtak, 21. kolovoza, izdao crveni meteoalarm za riječku regiju. Upozorenje se odnosi na nevrijeme koje donosi opasnost od munja, tuče, bujičnih poplava i olujnog vjetra.

Foto: DHMZ

"Prema jutru grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim udarima vjetra i obilnim pljuskovima. Vjerojatnost grmljavine veća od 80 posto" stoji u objavi za četvrtak za riječku regiju. "Rasprostranjene i izražene oluje su vjerojatne pri čemu postoji opasnost za život od munja, tuče, bujičnih poplava i olujnog vjetra. Treba očekivati prekide u prometu te prekide u opskrbi energijom. Također je moguć značajniji prekid uobičajenih ruta prometovanja. Izbjegavajte putovanja koja nisu od iznimne važnosti" dodaju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Podsjetimo, iz DHMZ-a su i ranije  upozorili na nadolazeću promjenu vremena tijekom dana, a posebno u četvrtak i petak. Tada će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, a lokalno i grmljavinskih nevremena. Termobarička dolina nad zapadnom Europom, u sklopu koje se nalazi i visinska ciklona, spuštat će se u Sredozemlje te će se tijekom petka premještati preko Hrvatske, a nad naše krajeve pristiže vlažan i ujedno nestabilan zrak.

Foto: DHMZ

Pogledajte kakav se monstrum nadvio nad Istrom: Puknulo je već više od 5000 munja
