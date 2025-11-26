FOTO/VIDEO Pakao u Hong Kongu: Drastično se povećao broj mrtvih, više stotina nestalih

Broj poginulih u katastrofalnom požaru koji je u srijedu zahvatio nekoliko nebodera u gusto naseljenom stambenom kompleksu Wang Fuk Court u hongkonškoj četvrti Tai Po narastao je na 36, potvrdio je čelnik Hong Konga John Lee. Sudbina čak 279 ljudi i dalje je nepoznata, dok je 29 osoba hospitalizirano, među kojima je sedam u kritičnom stanju. Vatra je planula u sjevernom dijelu Hong Konga, u četvrti Tai Po, gdje živi oko 300.000 ljudi. Kompleks Wang Fuk Court, u kojem se nalazi gotovo 2000 stanova u neboderima od 31 kat, trenutno je prolazio opsežnu obnovu, piše BCC. Zbog toga su se na fasadama nalazile skele od bambusa za koje se sumnja da su omogućile brzo širenje plamena.

Vatrogasci su u 14:51 po lokalnom vremenu zaprimili dojavu o požaru. Na teren su stigli za svega pet minuta, ali je vatra u međuvremenu zahvatila više zgrada, a temperatura u unutrašnjosti bila je toliko visoka da je ulazak bio gotovo nemoguć. Vatrogasna služba podigla je alarm na najvišu razinu. U akciju je uključeno 767 vatrogasaca, 128 vozila i 57 kola hitne pomoći, potvrdio je zamjenik direktora operacija Derek Armstrong Chan.

Footage captured just minutes ago shows a major fire that broke out earlier this afternoon at Wang Fuk Court in Tai Po, Hong Kong, China.



The death toll has risen from 4 to 13. pic.twitter.com/4qIH8wIToX — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 26, 2025

“Vidljivost se tijekom noći drastično pogoršala, a ulazak u zgrade bio je iznimno opasan”, kazao je Chan. Dodao je da su angažirani i kamioni s visokim ljestvama kako bi se vatra suzbila izvana te spriječilo širenje na jedini neboder koji još nije bio zahvaćen. Među poginulima je i 37-godišnji vatrogasac Ho Wai-ho, čija je smrt potresla javnost. Internetska stranica Vatrogasne službe prebačena je u crno-bijelu verziju u znak žalosti.

Policija je rasporedila oko 400 policajaca kako bi pomogli evakuaciji zahvaćenih zgrada i okolnih blokova. U večernjim satima lokalni mediji objavili su da su iz plamena spašene beba i starija žena, oboje u teškom stanju, kojima je odmah dana kisikova maska. Prema posljednjim informacijama, oko 700 stanovnika smješteno je u privremena skloništa koja je otvorio Odjel za unutarnje poslove.

This fire in Hong Kong’s Tai Po district killed at least 13 people (including a fire man). It’s raging out of control through 7 of 8 towers of this public housing development that’s home to more than 4,000 people



Evacuation of nearby area has also started

FireFighter are unable… pic.twitter.com/J3lxys8xwD — Closed Files (@Madlove1Jhon) November 26, 2025

Jedna od stanarki, Cheung, koja u Wang Fuk Courtu živi više od 40 godina, kazala je da je “potresena razmjerima tragedije”. Zbog dugotrajnih radova mnogi stanari danima nisu boravili u svojim stanovima, među njima i brojni stariji i slabije pokretni ljudi. “Nisam mogla zamisliti da se požar može ovako proširiti. Više me brinu moji susjedi nego šteta na stanu”, rekla je Cheung.

Požar je uzrokovao kolaps prometa, zatvorena je cijela dionica autoceste, a javni prijevoz preusmjeren. Ured za obrazovanje priopćio je da je najmanje šest škola u Tai Pou obustavilo nastavu zbog požara i zatvaranja cesta. Škole su pozvane da pruže psihološku podršku učenicima. Kineski predsjednik Xi Jinping izrazio je sućut obiteljima žrtava te zatražio da se ulože “svi mogući napori kako bi se smanjio broj stradalih”. Unatoč višesatnoj borbi, vatra u nekoliko nebodera i dalje tinja, a službe upozoravaju da bi se stanje moglo dodatno pogoršati ako se požar ponovno razbukta unutar teško dostupnih dijelova zgrada.