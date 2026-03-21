Talijanski div za proizvodnju oružja izvozi u 100 zemalja, dnevno proizvede 1500 komada: Premijer potvrdio da stižu u Hrvatsku?

Tvornica streljiva talijanske Berette bit će uskoro izgrađena u Hrvatskoj i to najvjerojatnije na obrovačkom području? Moglo bi se to zaključiti i iz izjave hrvatskog premijera Andreja Plenkovića koji je u subotu, nakon što je upitan u kojoj su fazi pregovori za tvornicu streljiva, izjavio da ima više planova i više razgovora, te da se vode s domaćim i sa stranim proizvođačima. "U ovim okolnostima, dakle, velikih ulaganja obrambene sposobnosti, to su stvari koje su na stolu. Nisu to pregovori koji se sad vode baš pred kamerama, ali mogu potvrditi da se vode razgovori, ako je riječ o Beretti, i s njima. Razmatralo se više lokacija, među kojima je lokacija kod Obrovca, kazao je premijer Andrej Plenković.

Podsjetimo, iz stranke Most u Obrovcu su nedavno pokušali od obrovačkog gradonačelnika Ante Župana dobiti potvrdu ili demantij informacije o mogućoj izgradnji tvornice oružja na obrovackom području odnosno Kruševu. Gradonačelnik Ante Župan im nije, kako je izvjestio Zadarski list, ni potvrdio ni opovrgnuo navode koji kruže Obrovcem već neko vrijeme, već je poručio kako će pitanje – razmotriti. Cijela priča potom je objavljena jer nije ni potvrđena ni demantirana. Večernji list u subotu nije uspio stupiti s gradonačelnikom Obrovca u kontakt kako bi provjerio navode da je moguća lokacija buduće Berettine tvornice streljiva u Kruševu odnosno na državnom zemljištu između Obrovca i Kaštel Žegarskog gdje je odnedavno predviđena i gospodarsko-proizvodna zona na dvadesetak hektara.

Iako još nema detalja o tome da pregovori talijanske Berette, jednog od vodećih svjetskih proizvođača oružja i Vlade RH datiraju još od prošle godine valja podsjetiti da je riječ o točno 500 godina staroj industriji oružja, jednom od svjetskih lidera u proizvodnji pištolja i mnogih vrsta pušaka, a u prilog informaciji da će tvornicu otvoriti u Hrvatskoj, Zadarski list, jučer je podsjetio i na izjavu ministra obrane Ivana Anušića iz prošle godine o tome da Hrvatska intenzivno radi na jačanju obrambene industrije, uključujući projekte proizvodnje streljiva malog i velikog kalibra, pri čemu su za tvornicu malog kalibra već tada postojali i lokacija i okvirni plan.

Premijer Andrej Plenković, podsjetili su, ubrzo je tada potom najavio i realizaciju projekta u roku od jedne do dvije godine. Preduvjet da se tvornica oružja izgradi je dakako da država osigura zemljište i infrastrukturu, a investitor bi financirao izgradnju, opremu i pokretanje proizvodnje, te zaposlio, nadaju se to na zadarskom području, lokalno stanovništvo.

- Jako ozbiljno shvaćamo našu političku ulogu i pratimo sto se oko nas događa, te nam malo toga može promaknuti. Mi nemamo mogućnost utjecati na odluke koje donose HDZ i SDSS, ali svakako ćemo nastojati svaku propitkivati i o svemu širu javnost obavještavati! Javnost mora znati što joj se u dvorištu događa, bez obzira koji stav imali o pojedinim projektima! A što se tiče navedene tvornice ne vidim jos uvijek nista sporno. Naime, u današnje vrijeme i u kontekstu događanja u svijetu važnije je nego ikada imati samodostatnost prije svega u hrani i energiji, a onda nazalost i u naoružanju! Nadam se da će ovaj projekt ukoliko se uopće realizira ostvariti određene strateške interese RH, ali i ove naše lokalne - gospodarsko egzistencijalne! - izjavio je za Večernji list Ivan Matić, jedan od najpoznatijih Mostovaca sa obrovačkog odnosno zadarskog područja, a iz čije su stranke i iznijeli tu informaciju u javnost.

Talijanska tvornica Beretta djeluje točno 500 godina i u vlasništvu je iste obitelji više od 15 generacija, a prema dostupnim informacijama izvozi u više od 100 zemalja i proizvodi preko 1500 komada oružja dnevno, te se navodi kao najstarija aktivna obrambena tvrtka na svijetu koja proizvodi civilno, vojno i policijsko oružje odnosno pištolje, vojne jurišne, automatske, lovačke i sportske puške, sačmarice, te je i standard američke vojske.