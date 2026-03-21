Meloni na referendumskom ispitu

Predstojeći talijanski referendum o reformi pravosuđa testirat će političku snagu desničarske premijerke Giorgije Meloni, a mogao bi dati fragmentiranoj oporbi poticaj za stvaranje širokog saveza prije parlamentarnih izbora sljedeće godine. Talijani na dvodnevnom referendumu u nedjelju i ponedjeljak glasaju o prijedlogu razdvajanja karijera sudaca i javnih tužitelja, čime bi se Visoko pravosudno vijeće (CSM), tijelo koje jamči neovisnost talijanskog pravosuđa, podijelilo na dva tijela, a njegovim bi se članom postajalo ždrijebom, a ne izbornim procesom.

Meloni kao cilj reforme navodi veću transparentnost, neovisnost i jasnu podjelu uloga u kaznenom postupku. Po njezinu mišljenju, razdvajanje dviju grana vlasti nužno je kako bi se spriječio sukob interesa i pretjerana bliskost sudaca i tužitelja, što bi kazneni postupak učinilo uravnoteženijim i pravednijim. Iako se radi o pravosuđu, referendum je postao opći politički obračun između ⁠tabora 'za' koji podržava vlada i 'protiv' koji podržava opozicija. Protivnici reforme ističu da bi stroga odvojenost karijera tužitelja i sudaca mogla zakomplicirati sustav, smanjiti njegovu učinkovitost i ugroziti ravnotežu talijanskog pravnog sustava. Analitičari kažu da će većina ljudi vjerojatno glasati na temelju političkih preferencija, ne obraćajući puno pažnje na bit referenduma, nakon mučne kampanje obilježene neutemeljenim tvrdnjama s obiju strana o potencijalnom učinku reforme.

Ankete objavljene prije nego što je stupila na snagu izborna šutnja pokazuju da su dva tabora izjednačena. Meloni je isključila mogućnost ostavke u slučaju poraza. Potez je to koji se općenito smatra pokušajem obeshrabrivanja oporbenih birača da u velikom broju izađu na izbore nadajući se da će je svrgnuti s mjesta. Koalicija, koja uključuje njezinu stranku Braća Italije i stranke Liga i Forza Italia, još je popularnija od ljevice, koja i dalje pokušava stvoriti stabilan savez oko Demokratske stranke i Pokreta 5 zvjezdica.

– Rezultat u kojem bi pobijedila opcija 'protiv' mogao bi dati novi zamah naporima za izgradnju bloka lijevog centra, što bi također uzrokovalo probleme unutar Meloninih redova – rekao je analitičar Masia. Međutim, ako reforma prođe, Meloni bi dobila veliki poticaj, dok se bliži kraju svog mandata boreći se s posljedicama širenja američko-izraelskog rata protiv Irana i stagnacije gospodarstva.