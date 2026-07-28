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6,8 po Richteru

Razoran potres pogodio Japan: Buknuli požari, ruše se kuće, ima ozlijeđenih

Major earthquake hits Japan's Kyushu region
Foto: KYODO/REUTERS
1/6
VL
Autor
Mateja Papić
28.07.2026.
u 12:32
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Potres je pogodio prefekturu Kumamoto na otoku Kyushu, jednom od glavnih japanskih otoka, oko 16.27 sati po lokalnom vremenu. Japanska meteorološka agencija nakon potresa izdala je upozorenje na tsunami, no ono je kasnije ukinuto.

Snažan potres magnitude 6,8 pogodio je u utorak jugozapadni Japan, pri čemu su zabilježeni požari, oštećenja zgrada i prometnica te najmanje 50 ozlijeđenih osoba, izvijestila je japanska javna televizija NHK.

Potres je pogodio prefekturu Kumamoto na otoku Kyushu, jednom od glavnih japanskih otoka, oko 16.27 sati po lokalnom vremenu. Japanska meteorološka agencija nakon potresa izdala je upozorenje na tsunami, no ono je kasnije ukinuto. Prema podacima službi za upravljanje katastrofama, u prefekturi Kumamoto izbilo je najmanje sedam požara, većinom na području grada Kumamoto. Policija je izvijestila i o 12 prijava urušavanja kuća te četiri slučaja osoba zarobljenih unutar objekata.

Bolnica u gradu Hikawa objavila je da liječi najmanje 50 osoba ozlijeđenih u potresu. Japanska premijerka Sanae Takaichi poručila je da su vlasti zaprimile izvješća o ozlijeđenima, nestancima struje, požarima te šteti na cestama, mostovima i zgradama. Naložila je hitnu procjenu štete i pokretanje akcija pomoći stanovništvu.

Potres je izazvao značajnu materijalnu štetu u regiji. Japanska televizija NHK objavila je snimke oštećenog mosta u gradu Yatsushiro, dok su se na društvenim mrežama pojavile snimke urušenog zida na poznatom dvorcu Kumamoto. Teško je oštećena i autocesta Kyushu, gdje su se pojedini dijelovi uzdignute prometnice pomaknuli i odvojili.

Zbog potresa je obustavljen sav željeznički promet na otoku Kyushu, uključujući brze vlakove Shinkansen. Zračna luka Kumamoto privremeno je zatvorila pistu, a više od 48.000 kućanstava u prefekturi Kumamoto i okolnim područjima ostalo je bez električne energije. Iz nuklearne elektrane Sendai, koja se nalazi u prefekturi Kagoshima južno od Kumamota, objavljeno je da nema nepravilnosti u radu postrojenja.

Japanska meteorološka agencija kasnije je zabilježila i naknadni potres magnitude 4,2 na području Kumamota. Potres je kod stanovnika regije probudio sjećanja na snažne potrese koji su pogodili Kumamoto 2016. godine, kada je u nizu podrhtavanja tla poginulo 278 ljudi, a brojni objekti bili su teško oštećeni. Inače, Japan se nalazi na području poznatom kao „Vatreni prsten“ oko Tihog oceana, jednom od seizmički najaktivnijih područja svijeta. Zemlja bilježi oko petinu svih svjetskih potresa magnitude 6 ili više.

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Ključne riječi
tsunami potres Japan

Komentara 2

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Avatar Keep_calm
Keep_calm
11:52 28.07.2026.

Japanci su s tim naučili živjeti.

OT
otrovnijezik
11:21 28.07.2026.

Strašno. Japanci držite se.

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