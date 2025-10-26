Policija se oglasila: Pronađeno troje maloljetnika za kojima se tragalo

"Obavještavamo vas da su policijski službenici pronašli troje maloljetnika koji su se u petak i subotu samovoljno udaljili od kuće s područja Kaštela.
U postupak će biti uključeni i djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad", objavila je splitska policija kako prenosi Dalmacija danas.
Detalji o mjestu pronalaska i okolnostima zasad nisu poznati. Podsjetimo, vijest o njihovu nestanku od jutra je izazvala veliku zabrinutost među građanima, a informacije su se dijelile i na društvenim mrežama u pokušaju da se pronađu što prije.
62
UBILI GA KADA JE DOŠAO POMOĆI SINU
Tragedija u Novom Mestu: Građani u suzama pale svijeće, sazvan krizni sastanak, dvoje ministara dalo ostavku
njihova vjernost nema granica!
Nikada vas neće prevariti: Ovi horoskopski znakovi su najvjerniji partneri
Kvalitetan tretman
Imena igraju vrlo bitnu ulogu. Ovakve gluposti ne bi pale napamet Držislavu ili jednoj Ružici.