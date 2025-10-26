Naši Portali
Zabrinuli velik broj građana

Policija se oglasila: Pronađeno troje maloljetnika za kojima se tragalo

Šibenik: Policija kontrolira promet na glavnim prometnicama
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
26.10.2025.
u 15:28

Detalji o mjestu pronalaska i okolnostima zasad nisu poznati.

"Obavještavamo vas da su policijski službenici pronašli troje maloljetnika koji su se u petak i subotu samovoljno udaljili od kuće s područja Kaštela.

U postupak će biti uključeni i djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad", objavila je splitska policija kako prenosi Dalmacija danas.

Detalji o mjestu pronalaska i okolnostima zasad nisu poznati. Podsjetimo, vijest o njihovu nestanku od jutra je izazvala veliku zabrinutost među građanima, a informacije su se dijelile i na društvenim mrežama u pokušaju da se pronađu što prije.
nestale djevojčice kašteli nestanak

Avatar Mlijekoholičar
Mlijekoholičar
15:47 26.10.2025.

Imena igraju vrlo bitnu ulogu. Ovakve gluposti ne bi pale napamet Držislavu ili jednoj Ružici.

JE
Jelkana5
14:42 26.10.2025.

Po nebrojeni put hirevi razmažene današnje balavurdije.Ako nije nešto po njihovom,odmah dignu nos i zbrišu nekud na koji dan,i baš ih briga što to košta živaca i tlaka njihovih roditelja.

LE
Levanto
13:27 26.10.2025.

Neko vrag je upleja svoje prste kad dica bižu, a ne znaju ni razlog ni cilj. Samo da se vrate živi i zdravi. Mularija neodgovorna.

