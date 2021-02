Tuga diljem regije: Pogledajte kako se u Beogradu i Sarajevu opraštaju od Balaševića

1 / 7

20, February, 2021, Belgrade - As announced via social networks, numerous fans gathered in front of the Sava Center to send their last greetings to Djordje Balasevic. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 20, februar, 2021, Beograd - Kako je i najavljeno putem drustvenih mreza, ispred Sava centra okupili su se brojni obozavatelji kako bi poslali poslednji pozdrav Djordju Balasevicu. Photo: Antonio Ahel/ATAImages