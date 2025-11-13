FOTO Tko se sjeća Mije Crnoje? Bio je ministar s najkraćim mandatom u povijesti, danas se pojavio u Saboru

U Hrvatskom saboru danas je održan okrugli stol na temu „Zakonska zaštita Deklaracije o Domovinskom ratu“, u organizaciji Odbora za ratne veterane. Uz članove Odbora, na skupu su sudjelovali i državni dužnosnici, predstavnici braniteljskih udruga te stručnjaci koji su raspravljali o mogućim modelima pravne zaštite i institucionalnog vrednovanja temeljnih načela Deklaracije, koju je Sabor donio još 2000. godine.

Cilj rasprave bio je potaknuti javni dijalog o očuvanju vrijednosti Domovinskog rata kao temelja suvremene hrvatske državnosti te razmotriti načine na koje bi se ti principi mogli dodatno zakonski osigurati i trajno zaštititi.

Među sudionicima današnjeg okruglog stola bio je i Mijo Crnoja, nekadašnji ministar branitelja iz kratkotrajnog mandata Vlade Tihomira Oreškovića. Crnoja je javnosti ostao poznat kao ministar s najkraćim stažem u povijesti hrvatskih vlada, na dužnosti je bio svega šest dana, početkom 2016. godine.

Podsjetimo, tada su mediji objavili kako je kao adresu prebivališta prijavio drvenu baraku u Samoboru, na lokaciji Gradna 85/G. Vlada je zbog toga u dva dana angažirala neovisne pravne stručnjake koji su pregledali dokumentaciju, a ubrzo nakon toga Crnoja je objavio da podnosi ostavku. U kasnonoćnom obraćanju javnosti tadašnji premijer Tihomir Orešković i potpredsjednik Vlade Tomislav Karamarko poručili su da će ostavku prihvatiti “u skladu s demokratskim običajima i načelima pravne države”.

Crnoja je kasnije tvrdio kako ostavku nije dao zbog otkrića o baraci, nego zato što nije želio biti “uteg Vladi”. U međuvremenu se vodio i sudski spor s Gradom Samoborom, koji mu je 2010. godine dodijelio parcelu od 660 kvadrata uz obvezu da u roku od tri godine sagradi kuću, što nikada nije učinio. Spor je okončan 2020. godine, a 2021. iz Grada su nam potvrdili da je zemljište ponovno u vlasništvu Grada Samobora.

Za Večernji list je još 2019. godine Crnoja kazao da je u mirovini, vidno ogorčen načinom na koji su ga tada tretirali mediji: “U mirovini sam i, kako kaže narodna poslovica, ‘dao Bog pa se zabavio sam o sebi’. Mene je to sustiglo. Bavim se sam sobom i medijima koji su me besramno oklevetali i ocrnili, izmišljajući i proizvodeći kojekakve nepostojeće afere. Prikazali su me kao najvećeg kriminalca, nanoseći meni i mojoj obitelji sve vrste šteta. S Tihomirom Oreškovićem se nikad poslije nisam ni čuo ni vidio. Smatram da je on izvučen iz nekog skandaloznog mešetarskog šešira, u koji je uskoro nakon toga i vraćen”, rekao nam je tada Crnoja.