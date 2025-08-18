FOTO Sjećanje na 18 bjelovarskih branitelja koji su pali u Posavini

- Duboki ožiljak boli na živima iznimno je velika cijena samostalnosti hrvatskog naroda koju će plaćati mnoge generacije. Stoga ovi poginuli časni ljudi zaslužuju naše puno poštovanje i divljenje – rekao je Željko Paun, predsjednik Udruge 105. bjelovarske brigade Hrvatske vojske prilikom svečanog obilježavanja 33. obljetnice pogibije 18 bjelovarskih branitelja na bojištu bosanske Posavine.

Bjelovarska je brigada u Posavinu stigla u ljeto 1992. godine, kada je veći dio tog područja već bio okupiran. Branili su ga zajedno s ostalim hrvatskim snagama. Zadaća taktičke grupe bila je obrana hrvatskog naroda. Povjesničari su danas podijeljeni oko toga je li taj zadatak uspješno izvršen nakon, po mnogima, čudnog slijeda događaja koji su rezultirali padom Posavine 6. listopada 1992. Tijekom ratnih mjeseci na tom je području u relativno kratkom vremenskom intervalu život izgubilo 18 pripadnika bjelovarske brigade, od toga devetorica u samo jednom danu. U njihovu čast u Slavonskom Brodu podignut je spomenik ispred kojeg su u ponedjeljak brojna izaslanstva položila vijence i zapalila svijeće.

Bjelovarčani, Brođani, članovi obitelji i suborci, predstavnici Brodsko-posavske i Bjelovarsko-bilogorske županije te gradova Slavonskog Broda i Bjelovara i ove su se godine poklonili njihovoj velikoj žrtvi. Brodsko-posavski župan Danijel Marušić rekao je kako su hrvatske županije povezane prijateljstvom, uspomenama, ali i nečim puno dubljim i jačim, a to je ljubav prema domovini. On je podsjetio kako je u Slavonskom Brodu poginulo 28 djece. U Brodsko-posavskoj županiji život je izgubilo 750, a u Posavini, s lijeve i desne obale Save, više od tisuću branitelja. To su crne, nevjerojatne brojke. Bjelovarski heroji neraskidivo su povezali dva grada i dvije županije. - Povezani smo tragedijama i zvjerstvima. Ovi dečki imali su hrabrosti i ljubavi. Ne smijemo to zaboraviti. Ta je žrtva nemjerljiva, a takva mora ostati i naša ljubav i sjećanje – poručio je Marušić.

Pripadnici bjelovarske brigade prošli su mnoga bojišta, a najkobnijim se pokazalo ono u bosanskoj Posavini. Bjelovarčani su na ovom području bili u dva navrata, prvi puta od 15. kolovoza do 1. rujna i drugi puta od 15. rujna do 29. rujna 1992. godine. U kolovozu je poginulo 16, a u rujnu dva pripadnika ove postrojbe. Spomen obilježje poginulim bjelovarskim braniteljima na obali Save podigli su 2007. godine gradovi Bjelovar i Slavonski Brod na inicijativu Udruge udovica poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata.