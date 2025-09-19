NATO još zbunjuje incident kakav se ne pamti, ali obavještajci se slažu u jednom: 'Ovo je znak da je Kremlj postao bezobzirniji'

Tjedan dana otkako su NATO lovački zrakoplovi poletjeli kako bi oborili više ruskih dronova koji su prešli u zračni prostor saveza u Poljskoj, američki i zapadni obavještajni dužnosnici nisu uspjeli utvrditi je li upad bio slučajan ili namjerni pokušaj Rusije da testira zapadnu protuzračnu obranu i procijeni NATO-ov odgovor. Dužnosnici su upozorili da u svakom slučaju, epizoda i dalje predstavlja zabrinjavajući signal da je spremnost Moskve na provociranje NATO-a, možda s rizikom eskalacije sukoba, porasla. "Sigurno se nešto promijenilo u načinu na koji Kremlj razmišlja o svojoj toleranciji rizika", rekao je visoki zapadni obavještajni dužnosnik, piše CNN.

Obavještajni podaci prikupljeni o samim dronovima - njihovom letu i tehničkim specifikacijama - bili su mješoviti i teški za interpretaciju. Ukrajina i Poljska javno su izjavile kako su uvjerene da je upad bio namjeran - procjena koju dijeli više europskih zemalja. No u razgovorima s desetak visokih američkih i zapadnih vojnih, obavještajnih, diplomatskih i kongresnih dužnosnika, bilo je jasno da ne postoji konsenzus u NATO savezu. Jedan visoki američki vojni dužnosnik u regiji procijenio je vjerojatnost da je Rusija namjerno ušla u NATO zračni prostor na "50-50." U nedostatku jasnih obavještajnih podataka iz Rusije gotovo je nemoguće riješiti slučaj s visokom sigurnošću, rekli su analitičari. To stavlja NATO u neugodnu poziciju određivanja kako odgovoriti na neviđeni incident bez jasne slike o tome što je Rusija namjeravala. "Jednostavno nemamo dovoljno obavještajnih podataka ni u jednom smjeru," rekao je drugi američki izvor upoznat s obavještajnim podacima. Iako je visoki zapadni obavještajni dužnosnik rekao da je let dronova sugerirao da su dronovi bili izgubljeni i pokušavali ponovno uspostaviti GPS signal — što sugerira da su jednostavno skrenuli s kursa zbog ukrajinskog ometanja — ostali pokazatelji mogli bi se interpretirati na oba načina.

Moguće je i da je Rusija htjela testirati poljsku protuzračnu obranu bez rizika od žrtava, s obzirom da su dronovi uglavnom bili mamci. No mnogi dronovi koje Rusija šalje u Ukrajinu u bilo kojem napadu su mamci, dizajnirani da prevare i iscrpe ukrajinsku protuzračnu obranu, kažu stručnjaci. I to bi moglo biti slučajno. A sam broj dronova koji je skrenuo u Poljsku ne mora ništa značiti, jer su dronovi često programirani da idu skupno i u napadima ove veličine.

FOTO Pogledajte veličanstveni kraljevski banket: Evo što se jelo i pilo na stolu dugom više od 42 metra

Samo u posljednjih nekoliko tjedana bilo je najmanje četiri salve iz Rusije u Ukrajinu koje su uključivale više od 400 projektila u zraku odjednom, primijetio je visoki zapadni obavještajni dužnosnik. Privatno, neki dužnosnici su formirali mišljenje. Visoki zapadni obavještajni dužnosnik rekao je CNN-u da "naginje" procjeni da je incident bio nenamjeran, iako ga je osudio kao zabrinjavajući znak da je Kremlj postao bezobzirniji. Američki izvor upoznat s obavještajnim podacima složio se. Ipak, drugi američki vojni dužnosnik i jedan kongresni dužnosnik upoznat s obavještajnim podacima rekli su da se čini namjernim.

Ukrajinski dužnosnici koje je kontaktirao CNN priznali su da Kijev koristi elektroničko ratovanje i ometanje tijekom ruskih zračnih napada, što može dovesti do skretanja neprijateljskih dronova s programirane rute. Još jedan ruski dron skrenuo je u Rumunjsku ranije ovaj tjedan. No visoki dužnosnik dodao je da "nikada nije svjedočio tako velikim odstupanjima" u više od tri godine rata. "To je ravnoteža. Odbacujemo li ovo ili mislimo da je ovo značajna eskalacija u smislu da Rusija sada izravno testira protuzračnu obranu svojih potencijalnih protivnika?" rekao je Samuel Bendett, stručnjak za rusku vojnu tehnologiju. Iako su se ukrajinski dužnosnici u početku nadali da će incident s ruskim dronovima potaknuti snažan odgovor zapadnih saveznika, Kijev je naglasio da bi prioritet trebalo biti povećanje sustava protuzračne obrane i streljiva u zemlji. Ukrajina je zatražila više američkih Patriot sustava, a neki dužnosnici sada strahuju da bi materijal sada mogao biti preusmjeren na NATO saveznike na njezinoj granici.

Ako je upad bio namjeran, rekao je kongresni dužnosnik upoznat s obavještajnim podacima, vjerojatno je dizajniran da učini nekoliko stvari: testira zapadnu obranu kako bi procijenio vrijeme reakcije, sazna više o tome kako NATO odgovara, mapira rute koje Zapad koristi za slanje oružja u Ukrajinu i identificira buduće ciljeve — i naravno, antagonizira Zapad.

Rusija bi se mogla nadati da podizanje mogućnosti civilnih žrtava u NATO zemlji može stvoriti pukotine u javnoj podršci ratu u Ukrajini, primijetio je visoki zapadni obavještajni dužnosnik. No čak i ako je bio nenamjeran, rekao je visoki zapadni obavještajni dužnosnik, epizoda je sugerirala da je Rusija spremnija riskirati slučajan udar na NATO, bilo kroz loše ciljanje ili neadekvatnu elektroničku ratnu obranu ili nešto drugo. To povećava rizik od opasne pogrešne procjene koja bi mogla završiti izravnim sukobom. "Bilo namjerno ili ne, to je apsolutno bezobzirno, apsolutno je opasno," rekao je NATO-ov glavni tajnik Mark Rutte tijekom vikenda, upozorivši da procjena još traje.