FOTO Posljedice jake tuče u BiH i Srbiji: Led razbijao stakla na autima, trgao krovove...

Ogromne štete nastale su jučer u poslijepodnevnim satima na istoku Bosne i Hercegovine gdje je pala tuča nevjerojatnih veličina. Građani iz Doboja snimili su led veličine teniskih loptica koji je iza sebe ostavio ogromne štete. Iako još nije pobrojena sva šteta, brojni građani ostali su bez stakala na automobilima i s udubljenjima na limovima.

Kako javlja Klix.ba, nevrijeme je pogodilo i Gračanicu i Zvornik te nanijelo velike štete poljoprivrednicima. Iste takve razmjere štete doživjeli su i građani u Srbiji gdje je stiglo nevrijeme. Posebno je nastradala Osečina u Srbiji gdje je nekoliko kuća ostalo i bez krova, a tuča je usmrtila i više životinja koje vlasnici nisu stigli skloniti na sigurno.

- Imam 85 godina, ali ovo nisam doživio. Razbijena su stakla na prozorima, komadi veličine oraha probili su krovove. Od crijepa na kući nema ništa - ispričao je mještanin za Blic.rs.

- Večeras smo išli u druga sela tražiti majstore da nam poprave krov. Cijelu noć nismo spavali. Ovo što nam se dogodilo je strašno - dodao je drugi mještanin.

Iako je prema radarskim snimkama nevrijeme iz BiH trebalo stići i do istoka Hrvatske, za kojeg je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao i crveni meteoalarm, do nevremen ipak nije došlo. Mještani Osijeka još su nam jučer ispričali kako se nebo doista i zamračilo u poslijepodnevnim satima, te da se čula grmljavina u daljini, no osim kratke kiše većih poremećaja nije bilo.

POVEZANI ČLANCI: