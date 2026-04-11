FOTO Posada misije Artemis II otkrila najdraže trenutke: 'To je bilo veličanstveno'

Kapsula misije Artemis 2 s četveročlanom posadom prošla je kroz Zemljinu atmosferu i sigurno sletjela u Tihi ocean nakon gotovo 10 dana u svemiru, zaključivši prvo putovanje ljudske posade u blizinu Mjeseca u više od pola stoljeća. Kao dijete, Howard Hu, voditelj NASA-inog programa Orion, volio je filmove Star Wars i gledao ih sa svojim ocem, rekao je na konferenciji za medije.

Danas je bilo tisuću puta bolje od "Star Warsa“, rekao je Hu, iako bi volio da je njegov otac još uvijek živ kako bi vidio misiju koja je poslala ljude dalje u Svemir nego ikada prije. Kao netko tko je još kao dijete bio inspiriran zvijezdama, Hu je podijelio svoje želje za svu djecu koja su pratila misiju.

– Slijedite svoje snove – rekao je Hu. – Svojoj djeci također govorim da slijede ono što ih strastveno zanima. Moja strast je svemirski program. Moja strast je NASA i danas sam to uspio ostvariti, a nadam se i još mnogo puta u budućnosti. Imate priliku baviti se onime što volite, i nadam se da će djeca koja su zaljubljena u letove ljudi u svemir, zaljubljena u odlazak među zvijezde, biti inspirirana nama, posebno našim posadama. Dođite u NASA-u, dođite raditi s nama, pred nama je još puno misija – rekao je.

Dužnosnici NASA-e zamoljeni su i da navedu svoje omiljene trenutke iz misije Artemis II tijekom konferencije za novinare nakon slijetanja u more. Shawn Quinn, voditelj NASA-inih sustava za zemaljsku podršku istraživanjima u Kennedy Space Center, izdvojio je dan lansiranja i promatranje rakete kako se uzdiže s lansirne rampe kao svoj najdraži trenutak.

– Znate, za mene je najveći trenutak bio kada su se otvorili padobrani, glavni padobrani – rekao je Hu, voditelj NASA-inog programa Orion. – Mislim da sam tada, gledajući to, sam sebi govorio ‘idemo, idemo, idemo’. To je bio zaista veličanstven trenutak. Cilj broj jedan je ‘vratiti posadu kući’ – objasio je.

Rick Henfling, direktor leta za fazu ulaska u atmosferu, kao svoj najvažniji trenutak izdvojio je imenovanje dvaju kratera na Mjesečevoj površini od strane posade, uključujući jedan nazvan po pokojnoj supruzi zapovjednika misije Reid Wiseman.

Lori Glaze, vršiteljica dužnosti pomoćnice administratora za NASA-in Direktorat za razvoj sustava istraživanja, izdvojila je dva trenutka: kada je Wiseman nakon slijetanja u more prijavio "četiri člana posade u redu“ kako bi potvrdio da su svi dobro, te promatranje NASA-ine astronautkinje Christina Koch kao prve koja je izašla iz kapsule. Amit Kshatriya, pomoćnik administratora NASA-e, zaključio je: "Bit će to sutra kad ponovno vidim svoje prijatelje". misleći na članove posade.

Voditelji misije blistali su od zadovoljstva dok su se prisjećali ove povijesne prekretnice i izvrsnih performansi letjelice koja je oko Mjeseca prevezla NASA-ine astronaute Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch te astronauta Canadian Space Agency Jeremy Hansen. No ovo je bio testni let i nije sve bilo savršeno, piše CNN.

Tijekom konferencije za novinare nakon slijetanja u more, voditelji misije osvrnuli su se na nekoliko elemenata koje će trebati detaljno ispitati. Osim toplinskog štita, servisni modul kapsule Orion zahtijevat će redizajn ventila. Problem s toaletom također treba riješiti. A vremena za to nema mnogo.

Amit Kshatriya, pomoćnik administratora NASA-e, priznao je da timovi imaju vrlo kratak rok za misiju Artemis III — planiranu za sljedeću godinu, te da svemirska agencija uči kako ubrzati procese. – Ritam letova i iteracije ključ su pouzdanosti i sigurnosti – rekao je. – Trudimo se osigurati da je sustav savršen. Nastavite letjeti, nastavite učiti, nastavite prikupljati podatke u stvarnom okruženju leta… Treba nam ta ‘mišićna memorija’. Trebamo kontinuirani dotok podataka. Moramo brzo iterirati i mijenjati misiju čim iz nje nešto naučimo – kazao je.