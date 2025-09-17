FOTO Pogledajte vizualni identitet novog naplaćivanja cestarina: Pobijedio konkurenciju od 20 radova

Novi sustav naplate cestarine zvat će se Crolibertas, a za njega je izabran i vizualni identitet! Dizajneri su imali vremena od lipnja osmisliti grafičku prezentaciju za sustav koji će omogućiti da se vozači više ne zaustavljaju na naplatnim kućicama i, tako, gube vrijeme na putovanju, a u Hrvatskim autocestama (HAC) nam kažu da je sam natječaj za njih provelo Hrvatsko dizajnersko društvo.



- U natječajnom roku zaprimljena su ukupno 24 natječajna rada, a ocjenjivački sud u sastavu Izvorka Jurić, Marina Pintur, Ivica Rovis, Zlatka Salopek i Goran Turković, nagrade je dodijelio sljedećim timovima: Propeler studio (1. nagrada), Manasteriotti DS (2. nagrada) i Filburg (3. nagrada). Osim tri pozvana natjecatelja, Bruketa&Žinić&Grey, Filburg i Manasteriotti DS, koje je ocjenjivački sud odabrao u prvom krugu natječaja, radove je predalo još 16 natjecatelja. Četiri natječajna rada odbačena su iz procesa ocjenjivanja zbog toga što nisu sadržavala sve obvezne elemente propisane Općim uvjetima, tako da je u postupku ocjenjivanja ostalo 20 natječajnih radova - kažu u HAC-u pa dodaju da se ocjenjivački sud natječaja sastajao nekoliko puta prije donošenja konačne odluke o dodjeli nagrada.

Foto: HAC

Ona je, na kraju, bila jednoglasna te će vizualni identitet novog sustava naplate cestarine biti onaj kojeg su osmislile Srećka Gmaz i Željka Gmaz iz Propeler studija. Za njega su dobile bruto osam tisuća eura, dok su druga dva rada nagrađena s pet, odnosno tri tisuće eura. A zašto baš rad Propeler studija? - Dizajn vizualnog identiteta novog sustava naplate cestarina Crolibertas predstavlja zahtjevan zadatak koji traži komunikaciju visokotehnološkog rješenja prema širokom spektru korisnika, uz očuvanje nacionalnog identiteta i uvažavanje tehničkih zahtjeva specifičnih uvjeta primjene. Prvonagrađeni rad "Slobodno kroz Hrvatsku" izdvaja se uspjehom u ostvarivanju navedenih kriterija. Na formalnoj razini rad koristi prepoznatljiv element nacionalnog identiteta, crveni kvadrat, iz kojeg su intervencijom uklonjena dva segmenta. Oni na jednoj značenjskoj razini nedvosmisleno komuniciraju temu ceste, a na drugoj povezuju cestu sa suvremenim tehnologijama novog sustava.

U odnosu znaka i logotipa iščitava se i referenca na hrvatsku šahovnicu, a koloristički sustav temelji se na crvenoj i plavoj boji, jasno upućujući na nacionalni identitet. Znak i logotip čitki su i prepoznatljivi iz daljine te jasno diferencirani od vizualnih identiteta svih upravitelja i koncesionara autocesta u Hrvatskoj, uz osiguranu prepoznatljivost i u kontekstu sustava naplate cestarina u regiji. Unatoč činjenici da primjena vizualnog identiteta zahtijeva dodatnu razradu, kako bi se ispunio puni potencijal predloženog znaka, ocjenjivački sud smatra da prvonagrađeno rješenje najbolje ujedinjuje strukovni jezik s vizijom i očekivanjima naručitelja. Sustavnom doradom ono ima potencijal postati cjelovit i visoko funkcionalan identitetski sustav prilagođen svim korisnicima - svoj je odabir ovako obrazložio ocjenjivački sud.

Foto: HAC

Ono što su autorice rekle o svom vizualnom identitetu jest da se on temelji na "ideji inovativnosti i jedinstvenosti tehnologije koja omogućava slobodan protok vozila bez zaustavljanja". - Kako bi se identitet razlikovao od brendiranja autocesta u susjednim zemljama, središnji znak oblikovan je u formi crvenog kvadrata, univerzalno prepoznatljivog simbola Hrvatske. Središnji znak sadrži tri razine značenja: kameru koja očitava registarske pločice, signal koji simbolizira komunikaciju sa sustavom te dvije zaobljene linije koje predstavljaju dva smjera autoceste. Poseban naglasak stavljen je na otvorenost kvadrata, koji na mjestu gdje se nalaze linije nije zatvoren, čime se vizualno i simbolički prenosi koncept free-flow sustava, odnosno slobodnog i nesmetanog protoka vozila. Dizajn se jasno diferencira od postojećih logotipa Hrvatskih autocesta, Bine Istre i Autoceste Zagreb–Macelj, uz zadržavanje prepoznatljivosti u kontekstu nacionalne prometne infrastrukture. Time se postiže balans između funkcionalne jasnoće i vizualne distinktivnosti - pojasnile su autorice.