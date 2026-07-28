Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 46
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRITVOREN 61-GODIŠNJAK

Građani ga uočili kako snima nagu djecu pa pozvali policiju. Zbog toga je već bio osuđen jer je 2007. djecu snimao na Rabu

Hvar: Kod najskuplje plaže se tijekom no?i dogodilo silovanje, o?evid u tijeku
Dalibor Urukalovic/24sata
VL
Autor
Ivana Jakelić
28.07.2026.
u 08:25
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Građani su primijetili njegovo ponašanje te su pozvali policiju, a oni su ga zadržali dok policija nije došla

Neki su ljudi nepopravljivi, a u takve spada i 61-godišnji državljanin Poljske koji se sumnjiči za iskorištavanje djece za pornografiju. Ovaj put je uhićen dok je to radio na Stonu, a 2007. zbog istog djela bio je uhićen na Rabu, te je zbog toga kasnije bio osuđen na zatvorsku kaznu koju je odslužio.

Ovaj put ga se sumnjiči da je 23. srpnja na plaži Prapratno fotografirao nagu djecu koja su se igrala na plaži i u moru. Građani su primijetili njegovo ponašanje te su pozvali policiju, a oni su ga zadržali dok policija nije došla. Nakon toga je 61-godišnji Poljak uhićen, a pretragom njegova šatora za kampiranje u kampu gdje je odsjeo te u vozila kojeg je koristio pronađen je mobilni uređaj i tri USB uređaja za prijenos podataka koji su uz potvrdu oduzeti te će biti pretraženi. Nakon što je ispitan na tužiteljstvu doveden je i pred suca istrage Županijskog suda u Dubrovniku, koji mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor.

- Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što policiji značajno pomaže u radu i omogućuje pravovremenu reakciju i privođenje počinitelja. Skrećemo pozornost roditeljima da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Obucite djeci kupaće kostime, a ako uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju na broj 192 - upozorili su ponovo iz policije. 

Ključne riječi
dječja pornografija Rab policija

Komentara 1

Pogledaj Sve
MO
modovisisajteMaraschino
09:29 28.07.2026.

Meni nisu jasni roditelji koji dopuste da su im djeca naga.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!