Građani ga uočili kako snima nagu djecu pa pozvali policiju. Zbog toga je već bio osuđen jer je 2007. djecu snimao na Rabu

Neki su ljudi nepopravljivi, a u takve spada i 61-godišnji državljanin Poljske koji se sumnjiči za iskorištavanje djece za pornografiju. Ovaj put je uhićen dok je to radio na Stonu, a 2007. zbog istog djela bio je uhićen na Rabu, te je zbog toga kasnije bio osuđen na zatvorsku kaznu koju je odslužio.

Ovaj put ga se sumnjiči da je 23. srpnja na plaži Prapratno fotografirao nagu djecu koja su se igrala na plaži i u moru. Građani su primijetili njegovo ponašanje te su pozvali policiju, a oni su ga zadržali dok policija nije došla. Nakon toga je 61-godišnji Poljak uhićen, a pretragom njegova šatora za kampiranje u kampu gdje je odsjeo te u vozila kojeg je koristio pronađen je mobilni uređaj i tri USB uređaja za prijenos podataka koji su uz potvrdu oduzeti te će biti pretraženi. Nakon što je ispitan na tužiteljstvu doveden je i pred suca istrage Županijskog suda u Dubrovniku, koji mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor.

- Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što policiji značajno pomaže u radu i omogućuje pravovremenu reakciju i privođenje počinitelja. Skrećemo pozornost roditeljima da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Obucite djeci kupaće kostime, a ako uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju na broj 192 - upozorili su ponovo iz policije.